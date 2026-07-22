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در راستای تحقق سند تحول و تعالی قوه قضائیه و ارتباط مستقیم مسئولان قضایی با مردم، در دیدار مردمی دادستان مرکز خوزستان و معاونین وی، درخواست بیش از ۳۸ نفر از مراجعه کنندگان بررسی و رسیدگی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در ادامه دیدارهای مردمی و در راستای پاسخگویی مستقیم مسئولان قضایی به مراجعان، بیش از ۳۸ نفر از شهروندان با امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان و نوروزی، عیوضی و جعفریراد معاونان وی دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار بیواسطه و صمیمی، درخواستها و مسائل مطرحشده از سوی مراجعان مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای پیگیری و رسیدگی به آنها صادر شد.
خلفیان در حاشیه این دیدار گفت: این دیدارها در جهت تسهیل دسترسی مردم به مسئولان قضایی و تسریع در رسیدگی به مطالبات عمومی و همچنین تحقق سند تحول و تعالی قوه قضائیه برگزار و همواره مطالبات مردمی با جدیت پیگیری میشوند.