کاروان ورزش‌های آبی ایران در دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی رده‌های سنی آسیا در رشته‌های شنا، شیرجه و واترپلو به رقابت پرداخت که تیم ملی شنا با کسب ۲ نشان طلا، ۲ نقره و ۵ برنز، بخش قابل توجهی از نشان‌های کاروان را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم شنای ایران با ترکیب علیرضا عرب، کیارام کیانی، دانیال جهانگیری، محمدمهدی غلامی، پارسا شهشهانی و امیرعلی ثابتی و با هدایت میثم سعادتی (مربی) و جمال چاوشی‌فر (سرپرست)، مسابقات ورزش‌های آبی رده‌های سنی به میزبانی شهر بانکوک کشور تایلند را با کسب ۹ نشان (۲ نشان طلا، ۲ نقره و ۵ برنز) به پایان رساند.

دو مدال طلای ایران توسط محمدمهدی غلامی در ماده ۱۰۰ متر پروانه و علیرضا عرب در ماده ۵۰ متر قورباغه به دست آمد.

در بخش تیمی نیز تیم ۱۰۰×۴ متر آزاد با ترکیب کیارام کیانی، امیرعلی ثابتی، محمدمهدی غلامی و دانیال جهانگیری و تیم ۱۰۰×۴ متر مختلط تیمی با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، محمدمهدی غلامی و دانیال جهانگیری، هر دو به مدال نقره دست یافتند.

پنج نشان برنز شنا نیز توسط دانیال جهانگیری در مواد ۲۰۰ متر آزاد و ۱۰۰ متر آزاد، پارسا شهشهانی در ۲۰۰ متر کرال پشت، امیرعلی ثابتی در ۵۰ متر آزاد و ماده ۱۰۰×۴ متر آزاد تیمی با ترکیب کیارام کیانی، محمدمهدی غلامی، امیرعلی ثابتی و دانیال جهانگیری کسب شد.

در مجموع، از ۹ نشان تیم شنا، ۴ نشان در رقابت‌های انفرادی و ۵ نشان در مواد امدادی به دست آمد؛ آماری که نشان دهنده عملکرد موفق شناگران ایران هم در مسابقات انفرادی و هم در رقابت‌های تیمی است.