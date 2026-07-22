تیم فولاد مبارکه سپاهان با برتری مقابل پتروشیمی بندرامام به عنوان قهرمانی لیگ برتر تنیس روی میز مردان ایران دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار برگشت مرحله پایانی لیگ برتر تنیس روی میز مردان ایران جام شهدا بین دو تیم پتروشیمی بندر امام و فولاد مبارکه سپاهان برگزار شد که در پایان سپاهان با برتری ۳ بر ۲ مقابل مدافع عنوان قهرمانی، جام را آن خود کرد.

در نخستین دیدار این مسابقه، تیم دو نفره نیما و نوشاد عالمیان موفق شدند تیم دوبل امین احمدیان و امیرحسین هدایی از سپاهان را شکست بدهند و نخستین پیروزی را به سود پتروشیمی رقم بزنند.

در بازی دوم، سید محمد موسوی از پتروشیمی، برابر بنیامین فرجی از سپاهان با حساب ۳ بر ۱ شکست خورد تا کار به تساوی کشیده شود.

در ادامه و در بازی سوم نیما عالمیان در دیداری حساس با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب امیرحسین هدایی شد تا در مجموع سپاهان با نتیجه ۲ بر ۱ پیش بیفتد.

در چهارمین بازی، نوشاد عالمیان از پتروشیمی موفق شد امین احمدیان را با نتیجه ۳ بر ۱ شکست دهد تا نتیجه ۲-۲ مساوی شود و کار به بازی حساس پنجم کشیده شود.

در دیدار سرنوشت‌ساز پنجم، محمد جواد سهرابی از فولاد مبارکه سپاهان به مصاف افشین نوروزی از پتروشیمی بندر امام رفت و این بازی نزدیک با حساب ۳ بر ۲ به سود سهرابی به پایان رسید تا تیم فولاد مبارکه سپاهان در مجموع ۳ بر ۲ پیروز این دیدار شود و عنوان قهرمانی را در نخستین حضور خود در لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه‌های ایران تصاحب کند.

پیش از این، در دیدار رفت تیم سپاهان با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب حریف خود شده بود، اما با پیروزی ۳ بر ۲ در دیدار برگشت کار به گیم شماری کشید و در گیم شماری سپاهان اصفهان با نتیجه ۲۰-۱۹ به پیروزی رسید و قهرمان لیگ برتر ایران شد.

سرداوری فینال این دوره از رقابت‌ها بر عهده داریوش ضرغام‌پور و محمدقاسم عموییان بود.

سی‌وچهارمین دوره لیگ برتر تنیس روی میز مردان کشور با حضور ۷ تیم برگزار شد که در نهایت با قهرمانی فولاد مبارکه سپاهان، نایب‌قهرمانی پتروشیمی بندر امام و مقام سوم مشترک تیم‌های مناطق نفت‌خیز جنوب و رعد پدافند هوایی به پایان رسید.