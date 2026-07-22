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امروز مدیریت مصرف انرژی در کشور بسیار مهم است و در این میان مدیریت مصرف بنزین برای حفظ چرخه تولید اجتناب ناپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، قبل از جنگ تحمیلی سوم مصرف روزانه بنزین در کشور به طور متوسط بین ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر در نوسان بود. این در حالی است که ظرفیت تولید پالایشگاههای کشور در بهترین حالت حدود ۱۱۴ تا ۱۲۴ میلیون لیتر در روز برآورد میشد. اکنون با کاهش بخشی از ظرفیت تولید، مدیریت مصرف نه یک توصیه بلکه به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده است.