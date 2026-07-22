اکرم هاشمی سجزئی، شاعر، در غزلی، از مقاومت و پای کار بودن مردم ایران در برابر تجاوز آمریکایی صهیونیستی به خاک وطن سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اکرم هاشمی سجزئی، شاعر، در غزلی، از مقاومت و پای کار بودن مردم ایران در برابر تجاوز آمریکایی صهیونیستی به خاک وطن سروده است.

وقت نبرد رستم دستان رسیده است

وقت خروش مردم ایران رسیده است

وقت به خاک‌افتادن این دیو زرد است

برخیز ایران! نوبت میدان رسیده است

دل داده‌ایم از دست، جانان رفته از دست...

هنگام ماندن بر سر پیمان رسیده است

آرش کمان در دست می‌آید به قلّه

پیکانِ خون تا مرز جاویدان رسیده است

گُردآفریدان، دختران آفتاب‌اند

هر شب به میدان، مشعل آنان رسیده است

پُر کرده قاب آسمان را گَرد سرخی

وقت تماس شیشه با باران رسیده است

فصل جدیدی باز شد در شاهنامه

وقت نبرد رستم دوران رسیده است