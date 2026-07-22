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سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۸ استان خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ارتفاعات استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، مازندران، شرق گیلان و غرب گلستان خبر داد.
بر اساس این پیشبینی، فعالیت این سامانه بارشی با مخاطراتی نظیر جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حملونقل و خسارت به محصولات کشاورزی و سازههای موقت همراه خواهد بود.
سازمان هواشناسی به هموطنان در مناطق یادشده توصیه کرد ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی، از تردد و اطراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها بهطور جدی خودداری کنند.
همچنین بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی، برای امروز در شمال استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، فردا و روز جمعه در برخی نقاط شمال غرب کشور، ارتفاعات البرز مرکزی و غربی، مازندران، و شرق گیلان، رگبارورعدو برق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.