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شخصیتهای ملی، سیاسی، فرهنگی، فکری و عشایری اردن خواستار خروج همه نیروهای خارجی از خاک این کشور و لغو توافقنامه امنیتی و نظامی امضا شده با آمریکا شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،این شخصیتها در بیانیهای که از سوی تعداد زیادی از سیاستمداران، دانشگاهیان، نویسندگان، رهبران اتحادیهها و فعالان امضا شده است، همچنین خواستار ارائه این توافقنامه به مجلس شدند و استدلال کردند که حضور این نیروها و خود توافقنامه میتواند حاکمیت کشور را نقض کند و اردن را در معرض خطرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی قرار دهد.
آنها با بیان اینکه این درخواست ناشی از مسئولیت ملی و آگاهی از بزرگی خطرات پیش روی منطقه در نتیجه تشدید درگیری نظامی است، تاکید کردند که حضور نیروهای خارجی، احتمال دخالت اردن در یک درگیری منطقهای را که در آن طرف نیست، افزایش میدهد.
این بیانیه از دولت اردن خواست تا توافقنامه امنیتی و نظامی با آمریکا را لغو و بصورت رسمی آن را برای بحث، لغو یا اصلاح به مجلس ارائه دهد تا عموم مردم بتوانند از تعهداتی که میتواند حاکمیت و امنیت ملی کشور را به خطر بیندازد، آگاه شوند.
امضاکنندگان همچنین خواستار خنثی کردن همه تاسیسات استراتژیک اردن و در راس آنها فرودگاهها، بنادر دریایی، پایگاههای نظامی و تاسیسات حیاتی، و عدم استفاده از آنها در هرگونه عملیات نظامی، امنیتی یا لجستیکی مرتبط با جنگ جاری در منطقه شدند تا امنیت اردن حفظ شود و از عواقب هرگونه رویارویی در امان بماند.
در این بیانیه تاکید شده است که اردن در جنگ کنونی طرف نیست و شهروندان آن نباید عواقب آن یا پیامدهای سیاستهایی را که به منافع عالی این کشور خدمت نمیکند، متحمل شوند.
در این بیانیه آمده است که ادامه جنگ، پیامدهای منفی بر اقتصاد ملی، ثبات داخلی و روابط اردن با چندین کشور منطقه دارد.
آنها از مقامات اردن خواستند تا گامهای فوری و عملی برای خنثی کردن اردن از درگیری، حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات و تصمیمگیری مستقل آن بردارند و سیاست بیطرفی مبتنی بر مشارکت نکردن در هرگونه اقدام نظامی یا لجستیکی که به نفع هیچ یک از طرفین درگیری باشد را اتخاذ کنند.
این بیانیه را بیش از ۱۳۰ شخصیت اردن از جمله دانشگاهیان، نویسندگان، رهبران اتحادیهها، هنرمندان و فعالان سیاسی و اجتماعی امضا کردهاند.