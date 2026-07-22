به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، در پی حملات پهپادی به مقر گروه‌های کُرد تجزیه طلب مخالف ایران در کوه ازمر در استان سلیمانیه در شمال عراق، آتش سوزی گسترده‌ای در این منطقه به وقوع پیوسته است.

برخی رسانه ها با پخش تصاویری، دامنه این آتش سوزی را گسترده توصیف کردند و از ادامه آن خبر دادند.

این رسانه‌ها افزودند که تروریست‌های کُرد مخالف جمهوری اسلامی ایران برای خاموش کردن آتش‌سوزی در داخل مقر خود و ارتفاعات اطراف آن در استان سلیمانیه در شمال عراق ناتوان هستند.

رسانه‌های عراقی سه شنبه شب از حملات پهپادی و موشکی به پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در اربیل و مقر گروه‌های کُرد تجریه طلب مخالف ایران در سلمیانیه در اقلیم کردستان عراق خبر داده بودند.