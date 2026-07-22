نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تأمین منافع ملت‌مان و حفظ قلمرو خود، خیلی جدی هستیم، گقت: با مراکزی که آغاز کننده برای آسیب به منافع ما باشند، مقابله می‌کنیم.

با مراکزی که آغازکننده آسیب به منافع ما باشند، مقابله می‌کنیم

با مراکزی که آغازکننده آسیب به منافع ما باشند، مقابله می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عباس مقتدایی در ارتباط تلفنی با برنامه «جهان امروز» شبکه خبر در ارزیابی خود از سخن نخست وزیر بلغارستان که گفته درخواست آمریکایی‌ها درباره استفاده از این کشور برای عملیات علیه ایران را بررسی می‌کند، افزود: در طول سال‌های گذشته به جهت ارتباطات پارلمانی و گروه دوستی بین ایران و بلغارستان، خیلی تلاش کردیم تا سطح روابط دو کشور را ارتقاء دهیم، دوستی‌های ما سابقه طولانی مدت و چند دهه‌ای دارد، اما این اقدامی که الان بلغار‌ها شروع کردند، هم می‌تواند روابط ایران و بلغارستان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با بیان اینکه هر حرکتی که تنش ایجاد کند، می‌تواند روند همکاری‌های بین‌المللی ما را به خاکستری تبدیل کند، ادامه داد: این آمریکایی‌ها هستند که الان تلاش می‌کنند در نتیجه شکست خودشان، موضوع را به بین قاره‌ای بکشند.

آقای مقتدایی اضافه کرد: اگر جنگ الان به عنوان یک جنگ منطقه‌ای است، معتقدم ترامپ به این باور در درون خود رسیده که شکست خورده، الان به دنبال این است که شریک برای این شکست پیدا کند و به طرف اروپا رو آورده؛ یا انگلستان و دیه‌گو گارسیا را مطرح می‌کند یا بلغارستان را و معتقدم اروپا الان می‌بایست آن مشی خود را که قبلاً در اعلام گفته، الان اعمال کند.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: با تیزبینی و دقت به موضوع توجه می‌کنیم و معتقدم که بلغارستان و منافع آن باید توسط خردمندان این کشور مورد توجه قرار بگیرد.

مقتدایی تاکید کرد: ما در تأمین منافع ملت‌مان و حفظ قلمرو خود، خیلی جدی هستیم، مراکزی که شروع کننده برای آسیب به منافع ما باشند، حتماً با آن مقابله می‌کنیم، امروز قطر، اردن، کویت و پایگاه‌های دیگری که آمریکایی‌ها در منطقه دارند، در معرض دید جهانیان است. اگر اروپا و بلغاری‌ها، کار خطرناکی را شروع کنند، دودش حتماً به چشم خودشان خواهد رفت و آنها هم خیلی آسیب‌پذیر هستند.