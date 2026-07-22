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ادارهکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی درخصوص شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد دقایق قبل در تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در اطلاعیه این اداره کل آمده است: به اطلاع مردم شریف استان میرساند، حدود ساعت ۲:۴۰ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ یک منطقه در جنوب غرب شهر تبریز مورد حمله هوایی ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت و صدای انفجار مربوط به این موضوع است.
تاکید میشود هیچ نقطهای در داخل شهر تبریز مورد حمله قرار نگرفته است.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال میشود.