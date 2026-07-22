به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر‌ 21 سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

یازده روز گذشته؛ از آن ساعتی که ترامپ با قلدری به خط ساحلی ایران حمله کرد تا تنگه را به چنگ بگیرد؛ و حالا «فایننشال‌تایمز» نشان داده آبراه هرمز؛ باتلاق ترامپ شده و نشریه «ویک» هم غرق شدن معاون اول و وزیر جنگ ترامپ را طراحی کرده، البته سربازان کشته شده آمریکایی در تصویر این رسانه‌ها نیامده، ولی ماهواره‌ها نشان دادند هواپیما‌های ترابری بار‌ها و بار‌ها در پایگاه‌های آمریکایی اصطلاحاً تخلیه پزشکی یا همان انتقال مجروحان و کشته‌ها را انجام دادند.

حتی اگر به گفته سی‌ان‌ان آمریکا، سامانه تحلیل تلفات دفاعی؛ منبع اصلی شمار کشته‌شده‌های آمریکایی به‌روزرسانی نشود تا اطلاعات دقیقی از کشته شدن سربازان آمریکایی بیرون نیاید. کشته‌هایی که مردم آمریکا از چشم صهیونیست‌ها می‌بینند که آنها را وارد این مخمصه کرده و کار به جایی رسیده که شهردار نیویورک تلاش می‌کند در صورت ورود نتانیاهو به این شهر، او را بازداشت کند.

پیروی بی‌چون و چرا از سیاست‌های نتانیاهو موجب بروز مشکلات اقتصادی در آمریکا شده، تا جایی که فاکس‌نیوز؛ شبکه تندرو و حامی ترامپ را هم مجبور کرده در یک نظرسنجی نشان دهد قریب ۷۰ درصد مردم آمریکا به شیوه مدیریت جنگ از سوی ترامپ رضایت ندارند.

در این سوی میدان، اما تنگه هرمز مثل خود جمهوری اسلامی ایران، حرم شده؛ آبراهی حیاتی و میراثی ملی که حالا مردم حفظ آن را واجب می‌دانند. رویترز هم گفته ایران در روز‌های اخیر اجازه نداده جز دو مورد کشتی، هیچ جنبنده‌ای از این تنگه عبور کند تا راه طمع آمریکا همچنان بسته بماند.

ایران؛ قدرت خود را در این تنگه با سرنگونی چندین پهپاد چندصد میلیون دلاری MQ۹ و پهپاد RQ۱۱ و حمله به نقاط کلیدی پایگاه‌ها به رخ کشیده و امان واحد‌های پشتیبانی آمریکا در آن سوی تنگه را هم بریده؛ یعنی حمله به فرودگاه‌های سوخت‌رسان و آشیانه‌های بالگرد، حمله به مراکز نگهداری پهپاد‌های تهاجمی، حمله به انبار ذخایر تسلیحاتی و لانچر‌های پرتاب که ماهواره‌ها سند نقطه‌زنی ایران شدند، آن هم با پهپاد‌ها و موشک‌هایی که هر کدام با پیامی مثل این یکی؛ «عکس یامال؛ بازیکن اسپانیایی طرفدار فلسطین» را برچسب زده و دارایی نظامی آمریکا را شعله‌ور کرده است. با زبانه‌های آتش در این پایگاه‌ها، سردرگمی راهبردی و بن‌بست عملیاتی هم در میان مقامات آمریکا زبانه کشیده.

وقتی ترامپ باز دست به دامن به مذاکره و توافق، نظرسنجی‌ای را منتشر می‌کند که بیش از ۶۰ درصد مردم آمریکا موافق توافق هستند و فارن پالیسی هم رمزگشایی می‌کند از این نظرسنجی که نشان می‌دهد واشنگتن میان سرنگونی حکومت و تضعیف توان نظامی ایران، سرگردان و ناکام مانده، به همین دلیل، آتلانتیک پرسیده «پیروزی دقیقاً چه شکلی است؟» آمریکایی که گرمای هوا، نوسانات قیمت نفت و انتخابات کنگره، تاب‌آوری مردم ایران؛ تاوان نقض عهد و پیمان آنها شده و دست آن را برای تشدید تنش بسته است.

اما در مقابل؛ ایران با بهره‌برداری از این فرصت، پاسخی بی‌سابقه به پایگاه‌های آمریکا در منطقه داده که از منظر شدت و گستردگی، از عملیات‌های دوران جنگ رمضان فراتر رفته و این عملیات قرار است تا بازدارندگی کامل و بازداشتن متجاوز، با قدرت ادامه داده شود و حتی بازو‌های مقاومت هم پای کار آمدند؛ مثل یمن که امروز اعلام کرد؛ نفت و نان عربستان را در حلقه محاصره راهبردی باب‌المندب قرار داده تا فشردن بازار‌های جهانی نفت به کمک توان میدانی ایران بیاید؛ تقسیم کاری که در گردان‌های مقاومت عراق هم خودش را نشان داده است؛ گردان‌های حزب‌الله عراق که با استقبال از اقدام یمن از ادامه خط انتقام می‌گویند؛ خطی که با شهادت رهبری در ایران جان گرفته و در میدان و خیابان؛ هر شب و با تشییع معنادار در ایران و عراق به رخ دشمن کشیده شده است.

حالا این انسجام ملی در کنار هماهنگی کامل مسئولین و دستگاه‌های حاکمیتی و نظامی، شکست را برای آمریکا مسجل کرده؛ شکستی که در روز‌های آینده با یک اجتماع جهانی دیگر، دوباره سیلی بر صورت آمریکا خواهد زد. پیوند دوباره جهان اسلام در پیاده‌روی اربعین و مسیری که همبستگی را بیمه می‌کند.