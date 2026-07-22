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معاون پیشین وزارت امورخارجه گفت: برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند امارات کاملاً در مسیر رژیم صهیونیستی حرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا سالاری شریف در برنامه گفتوگو ویژه خبری گفت: برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس حتی حق مقاومت فلسطینیان را نیز به رسمیت نمیشناسند و امیدواریم پس از این جنگ دریابند که امنیت واقعی با تکیه بر توان داخلی به دست میآید، نه با خرید امنیت از خارج.
مشروح این گفتگو به شرح زیر است:
سؤال: وضعیت جنوب کشور؛ حملات و تجاوزات دشمن آمریکایی به مناطق مختلف جنوب و برخی از شهرهای کشورمان و سؤال بسیاری از هموطنانمان این است که وضعیت جنگی الان در داخل کشور چگونه است؟ آیا این جنگ گستردهتر خواهد شد به شهرهایی که درگیر آن نیست، کشیده خواهد شد و چشمانداز این جنگ چگونه پیش خواهد رفت؟ با توجه به این که ما با یک دشمن بدعهد و به دنبال جنگ مواجه هستیم؟
علیرضا سالاری شریف: چندین بار در برنامههای گفتگوی ویژه یا برنامههای دیگر عرض کردم که ما دشمنی داریم که ایدئولوژیکترین تفکرات و استراتژی را دارد؛ یعنی تا به حال در جهان چنین افراد خشن و جنایتکاری این قدر ایدئولوژیک هم نبودند، جنایتکارها برای منافع مادی فقط و فوقش منافع ملی که احساس میکردند منافع کشورشان است میجنگیدند، ولی این دو جنایتکاری که الان با آنها مواجه هستیم؛ نتانیاهو و ترامپ؛ پیرو یک ایدئولوژی کاملاً شیطانی هستند که در قالب یک مذهب مسخ شده به نام مذهب یهود یا کریستین زایونیسم در حقیقت صهیونیسم مسیحی در آمریکا تجلی پیدا کرده و در حقیقت گوساله سامری را به جای خدا گذاشتند و میپرستند و در آن محافلشان، به خصوص ترامپ که مشخص شده و سه میلیون اسناد آن که بیرون آمده، انواع جنایات را در آن جزیره اپستین انجام دادند برای این که ثابت کنند که به این شیطانی که میپرستند هنوز متعهد هستند و به عنوان نماینده این شیطان با نماینده خداوند در کره زمین که جمهوری اسلامی است، احساس تعهدی میکنند که باید دربیفتند و تا آخرش هم در این راه خواهند بود. اینها هر جایی که دستشان برسد، هر کار و جنایتی که بتوانند کنند، مثل جنایت کودکان مدرسه شجره طیبه یا جنایات دیگری که سرتاسر کشور مرتکب شدند، انجام خواهند داد، اگر جنگ الان محدود در منطقه جنوب است، برای این است که توان این را ندارند، یعنی ترامپ دیگر نمیتواند این جنگ را بفروشد به کشور و حتی کنگره خودش و حتی به ماگا؛ طرفداران خودش که این جنگ چه منافعی برای آمریکا دارد؟ جز برای اشباع آن ایدئولوژی صهیونیستی و در حقیقت گوسالهپرستی هر دو اینها، نتانیاهو و ترامپ هیچ توجیه دیگری نمیتواند کند، بنابراین مجبور است فعلاً این را در یک سطح پایینتری نگهداری کند که مخارج، هزینهها و خسارات خودشان کمتر شود، اگر خساراتشان کمتر میشد، به جنایات دیگری مبادرت میکردند و انجام میدادند.
سؤال: پس الان هراس دارند از این که اگر جنگ را گسترده کنند، متحمل خسارات و هزینههای بیشتری خواهند شد؟
سالاری شریف: کاملاً، الان فرضاً همان اسرائیل و نتانیاهوی جنایتکاری که این جنگ را تحریک کرد و به وجود آورد، خودش کنار کشیده برای اسرائیل، اگر یک مقداری این جنگ دامنهاش بیشتر شود، ممکن است که موشکها دوباره به اسرائیل اصابت کند، دیشب و پریشب عقبه که درست کنار ایلات است مورد اصابت قرار گرفت و این هشداری بود برای آنها که کم کم؛ البته آژیرهای آنها هم به صدا درآمد، ولی این در حقیقت بازدارندگی ملت ماست و قدرت دفاعی ما و تابآوری بسیار عظیم مردم ما که جلوی اینها را گرفته که جنایات را بیشتر نکنند و یک حالت نه جنگ و نه صلح را نگهداری کنند؛ یعنی ضرباتی را وارد کنند، دوباره ما را به یک مذاکرهای بکشانند، دوباره در مذاکره وقتی بخرند، دوباره جنگ بعدی را بعد از مدتی با عدول کردن از مفاد آن مذاکره، شروع کنند، این استراتژی است که به نظر میرسد ترامپ در آن راه ایدئولوژی شیطانی خود دارد.
سؤال: تا کی؟
سالاری شریف: این تا زمانی است که بازدارندگی کامل برایشان ایجاد نشود.
سؤال: این بازدارندگی باید چگونه و در چه عرصهای باشد؛ ما وقتی صحبت میکنیم، چون الان مردم همچنان بیش از صد و سی شب در خیابانها هستند، الان راجع به تابآوری اجتماعی صحبت میکنیم؛ در اقتصاد تابآوری لازم داریم، در عرصه سیاسی نیاز به یک برنامهریزی و پلن مدون داریم، به نظر میرسد که باید تمام قوای خود را جمع کنیم برای این که یک سد شویم در برابر دشمنی که تمام توان خود را به کار گرفته برای این که ایران را به آن اهدافی که در ذهنش است، برساند؟
سالاری شریف: این تجزیه و تحلیلی که میفرمایید؛ کاملاً درست است، ما یک نقطه عطف تاریخی داشتیم در تشییع پیکر رهبر و امام شهید انقلاب که واقعاً یک شور و شعف انقلابی عظیمی را به منصه ظهور گذاشت. مردم واقعاً سر تا پا انقلابی و با شور انقلابی بودند و هر کس این صحنهها را از نزدیک یا حتی از دوربینهای تلویزیون نگاه میکرد و به ویژه آن چیزی که در عراق اتفاق افتاد؛ بسیار برای این شیطانها و اذنابشان سهمگین بود؛ اینها را بسیار ترساند و یک واکنشی که الان شما میبینید، باز برای این است که این ترس باعث شده نگذارند ما یک مقدار آرام کار را ادامه دهیم و البته این دو جانبه و شمشیر دو لبه است که آنها هم از این آغاز جنگ بیشتر ضربه میبینند و به خصوص با بستن تنگه هرمز، گلوی کل اقتصاد غرب و جامعه غربی بیشتر فشرده میشود تا گلوی ملت تابآور ایران، که برای این کار ۴۷ سال است آمادگی ایجاد کرده، ولی این آمادگیها باید خیلی بیشتر شود؛ یعنی ما باید آرایش جنگی در اقتصاد و جامعه بگیریم؛ کاری که حتی در غیرجنگ کشورهای دشمن ما این کار را کردند. اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی دو بار نخست وزیر شد، قبل از این که نخست وزیر شود، ظاهراً سفیر کشورشان (رژیمشان) کنستکیان در سازمان ملل بود. طبق یک قانونی که این آدمهای دزدی که از سرتاسر دنیا جمع شدند در آنجا و در حقیقت بینالمللیترین کیانی است که در دنیا وجود دارد کیان و رژیم صهیونیستی. اینها یک قانونی دارند که هر کس یک حسابی در خارج از این رژیم صهیونیستی داشته باشد، مستوجب مجازات است. اسحاق رابین دور اول که در آنجا سفیر بوده، خودش حسابهایش را بسته بود، ولی خانمش ۱۸ هزار دلار در یک حسابی در نیویورک داشت. دور اول نخست وزیریاش را به خاطر همین مجبور شد استعفا دهد، که چرا خلاف این قانون رژیم صهیونیستی که با دزدی از سرتاسر دنیا و دزدی ارز و مال فلسطینیان تأسیس شده، ولی این قدر حساس است راجع به خروج ارز. چرا کشور ما چنین قانونی ندارد؟ ما در یک جنگ بسیار بسیار فشرده در ۴۷ سال بودیم، در هشت سال جنگ تحمیلی این قانون را نداشتیم، الان نداریم؛ این نشان میدهد که ما واقعاً آرایش جنگی در اقتصادمان نداریم.
سؤال: و الان بیش از گذشته به آن نیاز داریم؟
سالاری شریف: ارز؛ قوام جامعه ماست، ارز متعلق به آن کسی که به دست میآورد، نیست، اگر در داخل کشور این ارز را صرف کند، متعلق به اوست، طبق قانونی که حتی این شیاطین دارند، ولی اگر بخواهد خارج از کشور ببرد، از حیطه استفاده ملت خودش خارج کند، آن وقت است که باید دولت و مجلس بیایند و مانع ایجاد کنند و بگویند این ارز مال تو نیست، تا با همه این سوبسیدها و تمام این امکانات کشور این ارز را بدست آوردی برای این ک در اینجا فعالیت اقتصادی کنی؛ یکی از نمونههای آن؛ این است. ما هنوز میبینیم خروج ارز به هیچ وجه مانعی در قبالش وجود ندارد و متأسفانه به خاطر همین، قیمت ارز در اوج جنگ افزایش پیدا میکند در حالی که نیاز داریم مهار و کنترل شود. یکی از راههای آن این است که از موارد مصرف آن و خروج ارز جلوگیری شود، آرایش جنگی اقتصاد که عرض میکنم؛ این است که باید سراغ این رفت. موارد دیگر آن؛ این است که ما واقعاً صرفهجویی کنیم در همه موارد اقتصادی. ما الان معادل هفت میلیون بشکه نفت، گاز در کشور مصرف میکنیم و معادل دقیقاً دو میلیون و خردهای بشکه هم نفت و فراورده؛ یعنی ۹ میلیون بشکه؛ یعنی ما به اندازه کل تولید عربستان یا تقریباً کل تولید روسیه تولید انرژی میکنیم، ولی بیشتر آن صرف داخل میشود؛ یک میلیون و خردهای صادرات انجام میشود؛ این باید مدیریت شود. طرحهای بسیار خوبی بوده غیر از افزایش قیمت، طرحهای دیگری بوده که ما میبایستی بعنوان اقتصادی که آرایش جنگی گرفته اجرا کنیم در کشور و بتوانیم با همین با ۹ میلیون بشکه در روز شما و با صادرات میشود ۱۰ میلیون بشکه، این ثروت عظیمی است یعنی نشان میدهد که ما یک قدرت عظیم و ثروت عظیم اقتصادی داریم ولی باید این را مدیریت کنیم، کل ملت ما هم دولت و هم ملت ما با تفاهمی که با دولت میتوانند داشته باشند و مجلس ما باید به این کمک بکنیم، این اقتصاد قوام جامعه را ایجاد میکند و پشتوانه هر جنگی است، بنابراین در جنگ ما میباید این آرایش جنگی را بگیریم از خود این دشمنان مستکبر و جنایتکارمان بیاموزیم چگونه کنترل کردند نظام را در انگلیس وقتی که همین جنگ شد جنگ جهانی اول یا دوم شد مگر به این آزادی اقتصادی که ما داریم آنها رسیدند؟ هر کالایی را کوپنی کرده بودند و مگر اجازه میدادند هر کسی احتکار کند؟ احتکار بزرگترین جرم بود و سوداگری باز جرم بزرگی بود در جایی که مردم دارند جانشان را از دست میدهند باید به این برسیم. این مطلب راجع به داخل مان.
سوال: بعد برویم سراغ تنگه هرمز و موضوعات از این قبیل، نکته بسیار مهمی است یعنی هم تاب آوری اجتماعی و هم اقتصادی در کنار موضوعات و برنامه ریزیهای سیاسی، ما تنگه هرمز را بعنوان مولفه قدرت در اختیار داریم این مدیریت هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران همیشگی خواهد بود و ما این را نشان دادیم که در برابر این موضوع هم تاب آور هستیم و پاسخهای ما نسبت به آن تجاوزهایی که صورت میگیرد بسیار دقیق و سهمگین است. بپردازیم به کشورهایی که حوزه خلیج فارس که هنوز حساب کار دست شان نیامده است.
سالاری شریف: کشورهای حوزه خلیج فارس متاسفانه بعضی شان مثل اماراتکه بنده ۴ سال هم آنجا نماینده کشورم بودم، متاسفانه کاملا در خط اسرائیل رفتند. یعنی منافع ملی برای خودشان نگذاشتند منافع اسرائیل را دارند اینها اعمال میکنند یا فرض کنید که همین کویتی که این شبها دارد مورد تهاجم قرار میگیرد بخاطر این که ما از خاک کویت داریم مورد تهاجم قرار میگیریم و اینها همان اعتقاداتی را که اسرائیل دارد متاسفانه در همه موارد سیاسی از خودشان بروز دادند، اسرائیل با حماس در جنگ است اینها هم با حماس در جنگ هستند یعنی اینها تحمل ندارند حماس را، میگویند حماس تروریست است یک سازمان تروریستی است باید جمع کند از فلسطین و فلسطینیها حق ندارند این طوری مبارزه کنند فلسطینیها باید خیلی مبارزه صلحجویانه بکنند در حالی که دشمن شان انواع و اقسام جنایات را میکند، چطور میشود با این جنایتکار صلح کرد و یا صلح جویانه مبارزه کرد؟ کشورهای خلیج فارس متاسفانه عرض میکنم حالا امارات نمونه بسیار بارز آن است بحرین از آن بدتر واقعا، بحرین یک کشور جزیره بسیار کوچکی که ما خودمان اصلا اجازه دادیم بشود بحرین متاسفانه و جدا شده از میهن، بدون یک رفراندم واقعی، بدون یک فرایند حقوقی واقعی که الان هم این هنوز مورد ابهام ملت ما است که چرا باید اصلا اجازه میداد بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران که این روند ادامه پیدا کند حداقل ما یک کارزار حقوقی را باید میبردیم جلو که دولت شاه به این آرمان ملت ایران خیانت کرده و بدون در نظر گرفتن عامه مردم شیعه آنجا که میبایستی در یک رفراندم نظر میدادند که الان هم دارند نظر میدهند در انقلابهای مختلفی که در آنجا اتفاق میافتد و در خیابانها میآیند تظاهراتی که میکنند و منعی که دولت جبار آنجا برای اینها میگذارد حتی برای عزاداری امام حسین مانع میشود در حقیقت اینها کشورکهایی هستند که متاسفانه الان همه چیزشان را در اختیار امریکا و اسرائیل گذاشتند و اصلا اگر بخواهند هم مخالفت کنند در حقیقت دیگر آن پادشاه و یا آن امیر آنجا نخواهد بود این را هم خودشان میدانند و متاسفانه ما با این کشورهای غیرمستقل و وابسته مواجه هستیم و امیدواریم این جنگ به اینها ثابت کرده باشد که امنیت را نمیشود با سورسینگ بوجود آورد با خرید از خارج و وارد کردن بوجود آورد نتیجه اش همین است دادن پایگاه و حتی هزینه این پایگاهها به امریکا باعث شده که اینها به این جا برسند که خاک خودشان به جای این که تامین بشود و امنیتش برقرار شود مورد اصابت قرار بگیرد بخاطر این که ما میبایستی جبران کنیم خسارتهایی را که از همان خاک به ما وارد شده است.
سوال:از ۹ اسفند و از زمانی که تنگه هرمز مدیریت آن در اختیار جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی قرارگرفت عبور و مرورها و کشتیرانی، آمریکاییها به شدت عصبانی هستند. این عصبانیت را اگر بخواهیم برویم در پس ماجرا و ببینیم که پشت پرده آن علت واقعی آن چیست شما به کدام مورد اشاره میکنید؟
سالاری شریف: علت واقعی آن این است که اینها علاوه بر این که آن اهداف اعلام شده شان را به آن نرسیدند، هدف اصلی شان سقوط جمهوری اسلامی ایران بود هدف دوم شان تصاحب نفت ایران و ثروتهای عظیم ایران بود میدانید ما چهارمین کشور ثروتمند دنیا هستیم، بعد از امریکا ثروتهای ملی را اگر بخواهید حساب کنید چهارمین یا پنجمین کشور دنیا هستیم. فکر میکنم که در حدود ۲۷ تریلیون دلار ثروتهای ملی ما است این مبلغ عظیمی است، امریکا الان حدود ۳۰ تریلیون دلار بدهکار است فقط دولت او و آن صنایع دولتی او و مراکز دولتی آن و البته بدهیهای دیگر شرکتهای آن به دنیا خیلی بیشتر است. اینها یک کشور بدهکار، آمده دنبال نفت ونزوئلا و نفت ایران و میخواهد به این ترتیب یک موازنهای بین خودش و رقیب اصلی اش که چین است بوجود بیاید میدانید الان چین نگاه میکردم قبل از این که در این جلسه بیایم آخرین آمارهای قدرت اقتصادی چین این است که ۴۵ تریلیون دلار حجم جی دی پی چین است البته بر اساس پی پی پی بر اساس برابری قدرت خرید که اغلب هم این را یک آمار معکوسی را در دنیا نشان میدهند که آمار اسمی و ظاهری که فقط یک رقم حسابداری است و به درد محاسبه و موازنه بین کشورها نمیخورد، ولی امریکا ۳۲ تریلیون دلار بیشتر نیست یعنی ۱۱-۱۲ تریلیون دلار الان اقتصاد چین قدرتمندتر است. الان این از نظر اقتصاد، از نظر قدرت نظامی صدایش در نمیآید الان، قدرت نظامی امریکا را الان روکانا یک کتابی نوشته اخیرا چاپ شده نماینده خود کنگره امریکا است که قدرت نظامی ما مستهلک است و قدیمی شده اصلا، چینیها دارند با یک دهم قیمتی که ما خرج میکنیم هزینهای که ما خرج میکنیم دارند همان کارهایی را که ما میکنیم انجام میدهند.
سوال: الان هم که در جنگ با ایران بسیار زیر سوال رفته تجهیزاتش
سالاری شریف: امریکا الان از نظر نظامی یک کشور فرسوده به تعبیر خود نماینده کنگره شان نه به تعبیر بنده که بگوییم از کشور متخاصم است و با این وضعیتی که یک تریلیون دلار هم خرج این ارتش خود میکند که میخواهد به یک و نیم تریلیون دلار برای سال اینده یعنی ۵۰ درصد اضافه کند باز هم صرف یکسری پروژههای سهل انگارانه بشود. همه معتقدند بسیاری از پروژههایی که امریکا تریلیون دلار در ارتش خود خرج میکند اینها پروژههایی است که بیشتر آن حیف و میل میشود خود همین ژنرالها، شرکتها، جاهای دیگر، حیف و میل میکنند ده درصد ممکن است کارایی داشته باشند ولی ارتش چین الان با ۳۰۰ میلیارد دلار یعنی یک سوم تقریبا هزینه امریکا دو سه برابر بازدهی ارتش امریکا را دارد هم از نظر تعداد نفرات، چون یک امریکایی با آن ولخرجی که برای امریکاییها در دنیا هست یک سرباز امریکایی در هر جای دنیا که اعزام میشود باید ماهی ده هزار دلار هزینه اش بشود یک سرباز چینی با دو هزار دلار ممکن است که همین کار را انجام دهد و خیلی هم رزمندهتر این کار را انجام دهد و بسیجیتر این کار را انجام بدهد و همین طوردر سلاحها، در نوآوریها، چین الان شده منبع نوآوری برای این که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون جمعیت هستند و همیشه میگویند نوآوران و نوابغ در جمعیتهای بیشتر، بیشتر هستند تعدادشان.
سوال: همین الان زیرنویس شبکه خبر یک خبری را از مرشایمر دارد اعلام میکند که ایران در برابر آمریکا گزینههای بیشتر و توان بیشتر برگ برندههای بیشتر و اهرمهای بیشتری را در جنگ و در ابعاد مختلف در اختیار دارد ناظر به همین صحبتی که شما اشاره میکنید به لحاظ منبع مالی و موضوعات دیگر، ایران دست پری دارد در این ایام، آقای سالاری ما یک سوال مهم، با توجه به جنگی که پیش آمد و با توجه به نقاط ضعف دشمن ما، ما میتوانیم از کدام مولفهها و گزینهها استفاده کنیم که بتوانیم پاسخ کوبنده تری نسبت به تجاوزات و بدعهدیها و دشمنیهای او داشته باشیم اجازه بدهید که قبل از این که پاسخ شما را دریافت کنیم سری به پخش خبر بزنیم.