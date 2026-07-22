به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شومر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اینکه دونالد ترامپ به کشته‌شدن «فقط» ۱۸ تن از نیرو‌های نظامی آمریکا در جنگی بی‌پروا و غیرقانونی که خودش آغاز کرده، افتخار کند، نهایت بی‌شرمی است و حتی برای کسی مانند او نیز یک سقوط اخلاقی تازه به شمار می‌آید.»

رئیس‌جمهوری آمریکا که به دلیل کشته شدن نظامیان آمریکایی در جنگ علیه ایران با انتقاد‌ها و فشار‌های داخلی، از جمله از سوی افکار عمومی و کنگره، روبه‌رو است، تلاش کرد با مقایسه این جنگ با دیگر جنگ‌های آمریکا، پایین بودن شمار کشته‌شدگان نیرو‌های آمریکایی را به‌عنوان یکی از دستاورد‌های دولت خود معرفی کند.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال آماری را از نیرو‌های نظامی آمریکایی که پیش‌تر در کشور‌هایی همچون افغانستان، عراق و ویتنام کشته شده بودند منتشر کرد که شمار آنها به هزاران تن می‌رسید. وی در ادامه با انتشار آماری از میزان تلفات آمریکا برابر ایران مدعی شده بود که در این جنگ تاکنون تنها ۱۸ نیروی آمریکایی جانشان را از دست داده‌اند.

این در حالی است که رسانه‌ها پیش‌تر از شفاف‌نبودن و اعمال سانسور از سوی پنتاگون در قبال جنگ با ایران خبر داده بودند.

طبق اعلام سنتکام، بیش از ۴۲۰ نفر از نیرو‌های آمریکایی در جنگ علیه ایران زخمی شده‌اند. پنتاگون از اوایل جنگ به صورت دوره‌ای تعداد کل نیرو‌های زخمی و بازگشته به خدمت را گزارش می‌کرد، اما در هفته‌های اخیر به‌روزرسانی آمار کلی را متوقف کرده است.