به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این پیشنهاد که از سوی شورای وزیران ارائه شده بود، با ۱۱ رأی موافق در برابر ۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع تصویب شد. این لایحه در انتظار تصویب مجلس است.

این اقدام در پی درخواست آمریکا برای استقرار حداکثر هشت هواپیمای سوخت‌رسان، حداکثر ۲۵۰ نظامی آمریکایی مسلح و تجهیزات فرودگاهی لازم در پایگاه هوایی بزمر از ۲۴ ژوئیه تا ۱ اکتبر انجام می‌شود.

دیمیتار استویانوف وزیر دفاع بلغارستان با استناد به ارزیابی سرویس اطلاعات نظامی گفت که هیچ تهدید مستقیمی برای امنیت ملی وجود ندارد.

او افزود که به دلیل نگرانی‌های عمومی که در جریان استقرار قبلی هواپیما‌های آمریکایی در فرودگاه صوفیه ایجاد شده بود، برای انجام این کار به دنبال تأیید مجلس هستیم.

«رومن رادف» نخست‌وزیر بلغارستان روز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ اعلام کرد دولت این کشور از مجلس خواهد خواست با استقرار حداکثر هشت فروند هواپیمای سوخت‌رسان نیروی هوایی آمریکا در پایگاه هوایی «بزمر» موافقت کند.

«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در واکنش به بررسی درخواست آمریکا برای استقرار هواپیما‌های نظامی در بلغارستان از سوی دولت این کشور، تصریح کرد: مبادا مجلس بلغارستان با صدور مجوز استفاده آمریکا از قلمرو و امکانات سرزمینی خود، این کشور را تبدیل به همدست متجاوزان و جنایتکاران کند.