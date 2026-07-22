به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا روز سه‌شنبه به‌وقت محلی در کمیته تخصیص بودجه سنا حاضر شد و با بیان اینکه جنگ علیه ایران تاکنون ۳۷.۵ میلیارد دلار هزینه داشته است، گفت: من اذعان می‌کنم که ایران هنوز هم بدون شک توانایی‌هایی دارند.

طبق گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده برای اولین بار از زمان تشدید مجدد جنگ آمریکا علیه ایران در این ماه، در یک هیئت کلیدی سنا حاضر شد.

معترضان چندین بار جلسه ادای شهادت پیت هگست در برابر مجلس سنا را مختل کردند و پلاکارد‌هایی با نوشته «نه به جنگ علیه ایران» در دست گرفتند. صدای یکی از معترضان شنیده شد که فریاد می‌زد: دست‌هایت به خون آلوده است!

پلیس کنگره ایالات متحده تمامی معترضان جنگ این کشور علیه ایران را از جلسه بیرون برد.

سی‌ان‌ان پیش از این در گزارشی اختصاصی نوشت: پنتاگون دو ماه‌ و نیم است که هیچ نشست خبری برگزار نکرده است. پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده توضیحی درباره استراتژی نظامی موجود در پشت‌پرده حملات هوایی مجدد به ایران ارائه نکرده و همچنین، شرایطی را که منجر به مرگ اخیر اعضای سرویس آمریکایی شده، فاش نکرده است.