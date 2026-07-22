به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل بیانیه قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا بدین شرح است:

آمریکای جنایتکار مراکز هسته‌ای و حساس ایران اسلامی را تهدید به حمله نموده است.

اعلام می‌گردد چنانچه ارتش متجاوز و تروریست آن کشور وارد چنین مرحله‌ای بشود، آن را به عنوان توسعه جنگ در منطقه می‌دانیم و همه منافع آمریکا، هم پیمانان و حامیان آن کشور یاغی و شرور، هدف هجوم قدرتمند نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت.