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قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا به آمریکا هشدار داد درصورت حمله به مراکز هستهای ایران همه منافع این رژیم تروریستی و هم پیمانانش در سرتاسر منطقه هدف قرار گرفته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل بیانیه قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا بدین شرح است:
آمریکای جنایتکار مراکز هستهای و حساس ایران اسلامی را تهدید به حمله نموده است.
اعلام میگردد چنانچه ارتش متجاوز و تروریست آن کشور وارد چنین مرحلهای بشود، آن را به عنوان توسعه جنگ در منطقه میدانیم و همه منافع آمریکا، هم پیمانان و حامیان آن کشور یاغی و شرور، هدف هجوم قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار خواهند گرفت.