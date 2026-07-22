سخنگوی سازمان ملل همزمان با ادامه حملات تجاوز کارانه آمریکا به ایران اعلام کرد: «آنتونیو گوترش» دبیرکل نگران حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «استفان دوجاریک» روز سه شنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران گفت: «دبیرکل سازمان ملل همچنان عمیقا نگران تشدید و گسترش تنش‌های نظامی بین ایران و ایالات متحده در چند روز گذشته است.»

دوجاریک ادامه داد: «دبیرکل به ویژه نگران حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران، از جمله یک نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت و یک کارخانه آب شیرین‌کن، و همچنین در سراسر منطقه است.»

سخنگوی سازمان ملل تصریح کرد: دبیرکل سازمان ملل بار دیگر تاکید می‌کند که هیچ راه حل نظامی برای درگیری فعلی وجود ندارد و خواستار تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز و پایدار است.

سخنگوی سازمان ملل افزود: زیرساخت‌های حیاتی که غیرنظامیان برای بقا به آنها متکی هستند، از جمله بیمارستان‌ها و منابع آب، باید مصون بمانند.

وی درباره نقش دبیرکل سازمان ملل درباره بازگشت طرفین به دیپلماسی گفت: ما نمی‌خواهیم شاهد بازگشت به یک درگیری تمام عیار باشیم. ما شاهد افزایش دوباره قیمت کالا‌ها هستیم.

دوجاریک تصریح کرد: بر عهده دبیرکل و همه طرف‌هاست که هر کاری از دستشان برمی‌آید انجام دهند تا زمینه بازگشت به دیپلماسی فراهم شود. ما همچنین از نقش میانجی‌گرانه‌ای که پاکستان بر عهده گرفته، با کمک دیگران در این زمینه، بسیار سپاسگزاریم.