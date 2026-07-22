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نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی گفت: ایستگاه پست برق ۴۰۰ کیلوولت این شهرستان۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تکمیل آن نیازمند ۶ همت اعتبار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس پاپی زاده در آیین افتتاح طرحهای توزیع برق دزفول بیان داشت: آب و برق نیازهای حیاتی مردم به ویژه در مناطق گرمسیر است که باید مورد توجه قرار گیرند، زیرا زندگی در خوزستان بدون کولر و کمبود آب غیرممکن است.
وی اظهار کرد: طی برنامهریزی انجام شده در شهرستان دزفول، تامین و توسعه زیرساختهای حوزه راه، بهداشت و درمان، برق و تامین آب آشامیدنی در اولویت قرار گرفت که با وجود شرایط اقتصادی کشور، طرحهای حوزه راه و بهداشت و درمان در حال اجرا است و به زودی فاز اول جاده شوشتر بهره برداری میشود.
پاپیزاده ادامه داد: درخصوص احداث بیمارستان یازهرا نیز خبرهای خوبی در راه است و بزرگترین بیمارستان خوزستان در ۲۰ سال گذشته به زودی به مرحله بهره برداری خواهد رسید.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی به اقدامات انجام شده در حوزه آب، برق و فاضلاب دزفول اشاره و تصریح کرد: برای رفع مشکل آب آشامیدنی مردم در مناطق مختلف شهری و روستایی حدود پنج همت نیاز است که با پیگیری انجام شده نیمی از این مبلغ تامین شد تا افت فشار آب دزفول و شهرهای اقماری رفع شود.
وی به اقدامات انجام شده در حوزه برق نیز اشاره کرد و افزود: دزفول تاکنون یک پست ۴۰۰ کیلوولت داشت؛ احداث یک پست ۴۰۰ کیلوولت اکنون حدود ۶ همت بودجه نیاز دارد؛ از ۲ سال پیش برای احداث این پست برق اقداماتی انجام شده و تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت داشته است.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی میگوید: ترانس اول برق به دزفول منتقل شده است و تلاش میشود فاز اول پست ۴۰۰ کیلوولت دزفول وارد مدار شود تا پایداری شبکه ۲ تا سه برابر افزایش یابد.
پاپیزاده ادامه داد: در حوزه پایداری نیز در شبکه توزیع برق اقدامات خوبی انجام شده و اعتبارات برق ۲۳۰ درصد افزایش یافته است؛ قرار است برخی روستاها برای اولین بار از نعمت برق بهرهمند شوند تا نقطه فاقد برق در دزفول نداشته باشیم.
وی تاکید کرد: تلاش شده اجازه ندهیم مردم در تامین آب و برق مشکلی داشته باشند از این رو در این حوزه هیچ گونه کم کاری پذیرفته نیست.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با پیگیریهای انجام شده با دستور وزیر نیرو قرار است استانهای جنوبی در شرایط پیک گرما شامل قطعی برق نشوند و امیدواریم برق خانگی قطع نشود.
امام جمعه دزفول نیز ضمن قدردانی از اقدامات توزیع برق در سالهای اخیر گفت: همدلی مسئولان در راستای اجرای طرحها و تامین اعتبارات توزیع برق نویدبخش تحول خوبی در این حوزه است.
حجت الاسلام مسعود بهرامپور به مشکلات آب و برق شهرکهای صنعتی این شهرستان اشاره و اظهار امیدواری کرد با پیگیری انجام شده بخشهای مسکونی، تجاری، صنعت و کشاورزی از نعمت برق بهرهمند شوند و مشکلی در این خصوص نداشته باشیم.
تامین برق پایدار به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مردم دزفول مطرح است که مسوولان دزفول با پیگیری انجام شده طی سالهای اخیر اقدامات خوبی در راستای تحقق این امر انجام دادند تا شهروندان در فصل تابستان با کمترین قطعی و افت فشار برق مواجه شوند.