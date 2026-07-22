مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: استفاده از کتب کمک‌آموزشی زبان‌آموزی و رایگان‌سازی پیش‌دبستانی برای ارتقای کیفیت تحصیلی و عدالت آموزشی استان، در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر ضمن تاکید بر اهمیت برقراری عدالت آموزشی در استان بیان کرد: آموزش و پرورش باید بستر عدالت آموزشی را برای تمامی دانش‌آموزان فراهم کند و استان خوزستان به دلیل شرایط خاص فرهنگی و جغرافیایی، با چالش «دوزبانگی» روبروست که این موضوع در بسیاری از استان‌های دیگر مطرح نیست.

وی با اشاره به ضرورت مهارت‌افزایی در استان گفت: تلاش بر این است با استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌ها و شرکت‌های فعال در استان، پیش‌دبستانی‌ها به سمت رایگان شدن حرکت کنند تا تمامی دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق دارای گویش‌های محلی (عربی و لری) که ممکن است با زبان فارسی آشنایی کمتری داشته باشند، بتوانند از این آموزش‌ها بهره‌مند شوند.

علی‌فر از تهیه ابزار‌های آموزشی نوین خبر داد و افزود: کتابچه‌هایی برای دانش‌آموزان کلاس اول تهیه شده که به عنوان مکمل کتاب‌های درسی، بر پایه آموزش زبان فارسی از طریق شعر و تصویر تنظیم شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد: دانش‌آموزی که از نظر زبانی با زبان فارسی آشنایی کامل‌تری داشته باشد، ارتباط موثرتری با معلم برقرار کرده و قطعا شرایط تحصیلی بسیار بهتری را تجربه خواهد کرد.

وی با اعلام پیگیری برای اخذ مجوز‌های نشر کتاب زبان آموزی گفت: در حال تهیه مجوز‌ها هستیم تا در صورت دریافت تاییدیه این طرح را برای سال تحصیلی جدید در ۲ شهرستان استان به صورت آزمایشی اجرا کنیم و به‌طور مستمر در سراسر استان توسعه دهیم.

علی‌فر بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود گسترش کامل این طرح در استان تا ۲ سال به طول بینجامد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی خواست تا در تامین هزینه‌ها و تهیه این کتاب‌ها، آموزش و پرورش استان را یاری کنند.

وی با اشاره به حذف اعتبارات ویژه‌ای که در پنج سال گذشته به مناطق محروم استان تخصیص می‌یافت ابراز امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌ها، این کمبود مالی جبران شود.

علی‌فر با اشاره به اینکه نشست‌های برگزار شده با وزارت آموزش و پرورش نیز بر همین محور استوار است اظهار کرد: تلاش بر این است برنامه‌های آموزشی استان بر اساس داده‌های علمی و دقیق پیش برود تا شاهد تاثیرگذاری هرچه بیشتر آن در جامعه دانش‌آموزی خوزستان باشیم.

بخش عمده‌ای از مناطق خوزستان دوزبانه هستند و بسیاری از نوآموزان هنگام ورود به مدرسه آشنایی کافی با زبان فارسی ندارند؛ این دانش‌آموزان باید پیش از ورود به مدرسه مهارت‌های زبان‌آموزی را فراگیرند تا از عقب‌ماندگی تحصیلی آنان جلوگیری شود.