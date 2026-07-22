به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره احتمال ارتکاب جنایت جنگی در نوار غزه با تداوم حملات رژیم صهیونیستی به این باریکه با وجود آتش بس هشدار داد.

سخنگوی کمیساریا در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: «۹ ماه از اعلام آتش بس گذشته، هنوز فلسطینیان مکان امنی ندارند.»

ثمین الخیطان توضیح داد که ۱۱۰۰ فلسطینی در پی حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از زمان آتش بس به شهادت رسیدند.

الخیطان اشاره کرد که کمیساریا، شهادت ۶۸۵ فلسطینی در نیمه ماه آوریل را ثبت کرده است.

او بیان کرد که کشته شدن غیرنظامیان در این حملات، بر نگرانی‌ها درباره نقض قانون بین‌المللی و ارتکاب جنایت جنگی و سایر جنایت‌های فجیع احتمالی در غزه می‌افزاید.

سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدام برای تضمین احترام کامل به آتش بس و پایان تعرضات و تحقق پاسخگویی و عدالت شد.