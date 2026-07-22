به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند با اشاره به وضعیت تصادفات در محور‌های خوزستان اظهار داشت: در سه ماه ابتدای امسال تصادفات فوتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۸ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به وسعت شبکه راه‌های خوزستان افزود: استان خوزستان بیش از ۱۷ هزار کیلومتر راه شهری، روستایی، فرعی، اصلی، بزرگراه و آزادراه دارد که تنها حدود ۲۵۰۰ کیلومتر از این میزان بزرگراه و ۱۳۵ کیلومتر آزادراه است و بقیه جاده‌ها دوطرفه با عرض کم هستند و هرگونه انحراف از مسیر، خطر تصادف رو در رو را افزایش می‌دهد. در دو مورد حادثه ترافیکی، ۱۸ نفر جان باختند.

سرهنگ حسنوند با تاکید بر نقش پررنگ عامل انسانی در وقوع سوانح رانندگی، بیان کرد: هر چند وضعیت راه‌ها و خودرو‌ها نقش مهمی در ایمنی دارند، اما عامل اصلی بیش از ۸۰ درصد تصادفات، خطای انسانی است.

رئیس پلیس راه خوزستان ادامه داد: یک راننده به عنوان یک انسان عاقل و مسئول می‌داند که خودرو و راه از استاندارد‌های جهانی برخوردار نیستند، بنابراین باید با عقلانیت، رعایت سرعت مطمئنه، استراحت کافی، و پرهیز از عجله و شتاب، ایمنی خود و دیگران را تامین کند.

وی با اشاره به در پیش بودن سفر‌های اربعین ادامه داد: از رانندگان و زائران می‌خواهیم تا با رعایت دقیق توصیه‌های ایمنی، سفری امن رقم بزنند. دستگاه‌های مسئول نیز باید پشتیبانی همه‌جانبه برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران اربعین داشته باشند.

رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به گرمای شدید خوزستان، درباره راه‌های پیشگیری از حوادث گفت: رانندگان باید زمان سفر را مدیریت کنند و از رانندگی در اوج گرما پرهیز و سفر را به ساعات خنک‌تر موکول کنند، زیرا گرما فشار بر لاستیک‌ها را افزایش می‌دهد.

وی با تاکید بر بستن کمربند ایمنی افزود: این اقدام از بیش از ۷۰ درصد ضربات وارده به سر و سینه جلوگیری می‌کند و بیش از ۵۰ درصد از آسیب به راننده می‌کاهد.

حسنوند گفت: رانندگان پیش از حرکت، حتماً معاینه فنی خودرو (لاستیک، ترمز، جلوبندی و برف‌پاک‌کن) را بررسی کنند. استراحت منظم هر دو ساعت به مدت ۱۵ دقیقه برای رفع خستگی و خواب‌آلودگی، و همچنین پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت توجه به جلو گفت: از رانندگان می‌خواهیم از هر گونه فعالیت انحراف‌زا مانند صحبت کردن، خوردن و آشامیدن، و استفاده از تلفن همراه خودداری کنند.

رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به ممنوعیت مصرف دارو‌های خواب‌آور و مواد روانگردان پیش از رانندگی، در خصوص قوانین سبقت نیز گفت: سبقت در پیچ‌ها، سربالایی‌ها، پل‌ها، تونل‌ها و در نقاط دارای خط دوطرفه ممتد اکیدا ممنوع است. حتی در مسیر‌های مجاز، در صورت مشاهده خودروی مقابل باید از سبقت گرفتن خودداری شود.