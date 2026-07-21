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سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان از بهرهبرداری ۱۰۵ مدرسه شامل ۴۰۰ کلاس درس تا مهر ماه امسال خبر داد و گفت: همچنین ۱۰۰ کلاس توسعهای نیز برای پاسخ به نیاز مناطق پرتراکم افتتاح خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک ممبینی اظهار داشت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده، ۱۰۵ مدرسه شامل ۴۰۰ کلاس درس تا مهر ماه امسال به بهره برداری میرسد، همچنین ۱۰۰ کلاس توسعهای نیز برای پاسخ به نیاز مناطق پرتراکم افتتاح میشود.
وی در ادامه ضمن اشاره به آغاز پویش ملی «مهر جهادی» در خوزستان با اشاره به سیاستهای کلان سازمان نوسازی و دولت در مسیر عدالت آموزشی، بر اجرای پویش ملی «شهید عجمیان» افزود: بهسازی و شادابسازی فضاهای آموزشی با مشارکت همه دستگاهها و در کوتاهترین زمان از محورهای اصلی این مجموعه است.
ممبینی موضوع حذف مدارس کانکسی را خط قرمز این مجموعه عنوان و بیان کرد: کلاسهای کانکسی در شان دانشآموز خوزستانی نیست و به همین منظور با تمام توان، ساختمانهای جایگزین این فضاها ایجاد خواهد شد.
سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان ضمن هشدار درباره پیامدهای تاخیر در جذب منابع مالی، ادامه داد: جذب کامل اعتبارات سال ۱۴۰۴ تا دهم مرداد، یک اولویت قطعی است و همه واحدها موظفاند با پیگیری مستمر، از این فرصت قانونی برای پیشبرد پروژهها استفاده کنند.
وی میگوید: از امروز تا شروع سال تحصیلی، روند پیشرفت طرحها بهصورت هفتگی رصد میشود و هیچ تاخیری در طرحهای اولویتدار پذیرفته نیست و دانش آموزان استان در ابتدای مهر ماه امسال باید در کلاسهای ایمن سال تحصیلی خود را آغاز کنند.
یک میلیون و ۱۵۰ هزار دانش آموز در خوزستان در ۹ هزار مدرسه مشغول به تحصیل هستند.