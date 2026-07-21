رئیس جمهور اوکراین، الکساندر سیرسکی فرمانده کل نیروهای مسلح را برکنار و میخائیل دراپاتی را جایگزین او کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اولکسی گونچارنکو، نماینده مجلس اوکراین گفت: اولکساندر سیرسکی، فرمانده کل نیرو‌های مسلح اوکراین از سوی ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از سمت خود برکنار شد.

طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این نماینده اوکراینی با انتشار پیامی کوتاه در پیام‌رسان تلگرام نوشت: زلنسکی، سیرسکی را برکنار کرد.

بسیاری از سیاستمداران و معترضان اوکراینی خواستار استعفای الکساندر سیرسکی شده بودند.

زلنسکی در یک سخنرانی ویدیوئی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، گفت: تصمیم گرفته شد که میخائیل دراپاتی فرمانده کل جدید نیروهای مسلح اوکراین باشد.