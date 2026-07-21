پخش زنده
امروز: -
اوقات شرعی ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، ۷ صفر ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۲ جولای ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۳ و ۵۳ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و ۲۵ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۲۲ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۹ و ۱۸ دقیقه
اذان مغرب: ۱۹ و ۳۷ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۴ دقیقه
ذکر روز چهارشنبه:
۱۰۰ مرتبه یاحی و یاقیوم
حدیث روز:
پیامبر اکرم (ص) فرمود: أَشَدُّ النَّاسِ اجْتِهَاداً مَنْ تَرَکَ الذُّنُوبَ.
سختکوشترین مردم کسی است که گناهان را ترک کند. (امالی صدوق، ص ۲۸)
احکام شرعی:
دست کشیدن به صورت بعد از قنوت
سوال: در قنوت نماز، کشیدن دستها به صورت بعد از دعا چه حکمى دارد؟
جواب) این عمل کراهت دارد ولى نماز را باطل نمىکند. (استفتائات مقام معظم رهبری)