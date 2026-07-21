اوقات شرعی ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، ۷ صفر ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۲ جولای ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۵۳ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۲۵ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۱۸ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۳۷ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۴ دقیقه

ذکر روز چهارشنبه:

۱۰۰ مرتبه یاحی و یاقیوم

حدیث روز:

پیامبر اکرم (ص) فرمود: أَشَدُّ النَّاسِ اجْتِهَاداً مَنْ تَرَکَ الذُّنُوبَ.

سخت‌کوش‌ترین مردم کسی است که گناهان را ترک کند. (امالی صدوق، ص ۲۸)

احکام شرعی:

دست کشیدن به صورت بعد از قنوت



سوال: در قنوت نماز، کشیدن دست‌ها به صورت بعد از دعا چه حکمى دارد؟



جواب) این عمل کراهت دارد ولى نماز را باطل نمى‌کند. (استفتائات مقام معظم رهبری)