پخش زنده
امروز: -
رسانه خبری بلومبرگ اعلام کرد، نخستوزیر جدید انگلیس موافقت کرده آمریکا از پایگاههای نظامی این کشور برای اقدام نظامی علیه ایران استفاده کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، بلومبرگ شامگاه سهشنبه در گزارشی اختصاصی نوشت: اندی برنهام، نخستوزیر انگلیس ادامه استفاده ایالات متحده از پایگاههای نظامی این کشور برای اقدام نظامی علیه ایران را تایید و سیاست کر استارمر، نخستوزیر سابق را در حالیکه دونالد ترامپ جنگ را تشدید میکند، حفظ کرده است.
این رسانه خبری آمریکایی ادعا کرد: برنهام پس از آنکه وزرا در جلسهای توافق کردند که دیهگو گارسیا و نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد را برای عملیات ایالات متحده در دسترس نگه دارند، از این تصمیم حمایت کرد.
بلومبرگ افزود: این اقدام به این معنی است که پایگاههای بریتانیا احتمالا از موج فعلی حملات ایالات متحده پشتیبانی خواهند کرد.
پیشتر روزنامه تلگراف در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ در حالیکه کارزار جنگ در خاورمیانه را تشدید میکند، به اندی برنهام فشار میآورد تا دسترسی به پایگاههای نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد و دیهگو گارسیا را حفظ کند.
پایگاه آمریکا در دیهگو گارسیا که اولین بار در سال ۱۹۷۱ ساخته شد، به یکی از مهمترین داراییهای فرامرزی واشنگتن تبدیل شده است و در دو جنگ علیه عراق به آمریکا کمک کرده و به عنوان نقطه فرود حیاتی برای بمبافکنهایی که ماموریتهایی را در سراسر آسیا انجام میدهند، فعالیت میکند.