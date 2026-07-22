پخش زنده
امروز: -
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد از برنامهریزی برای خدمترسانی گسترده به زائران اربعین حسینی با برپایی موکب «سیدالشهدا (ع)» در شهر مهران خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجتالاسلام رضا صادقی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای تکریم زائران و عاشقان اباعبدالله الحسین (ع)، موکب سیدالشهدا (ع) وابسته به اداره کل اوقاف استان یزد با هدف ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی در شهر مهران استقرار مییابد.
وی با اشاره به ماهیت شبانهروزی فعالیت این موکب افزود: برنامهریزیهای لازم جهت توزیع روزانه ۴۰۰۰ وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام، همچنین توزیع شربت و بستههای فرهنگی میان زائران حسینی صورت گرفته است.
حجتالاسلام صادقی در تشریح جزئیات مکانهای استقرار این موکب تصریح کرد: خدمات این مجموعه در دو بخش مجزا به زائران ارائه خواهد شد؛ بخش اول در امامزاده جعفر (ع) واقع در شهر «شباب» برای اسکان زائران و طبخ و توزیع وعدههای غذایی در نظر گرفته شده است. همچنین بخش دوم در پایانه مرزی مهران مستقر خواهد بود که با ارائه شربت، خشکبار و اقلام فرهنگی، پذیرای زائران حسینی در مسیر پیادهروی اربعین خواهد بود.
مدیرکل اوقاف استان یزد در پایان ابراز امیدواری کرد که با تلاش خادمان حسینی در این موکب، گام کوچکی در جهت رفاه حال زائران و ترویج فرهنگ غنی حسینی برداشته شود