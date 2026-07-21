به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی‌الله حیاتی روز سه‌شنبه ۳۰ تیر در مرز شلمچه در دیدار با معاون استاندار بصره و هیئت همراه گفت: ما سابقه طولانی همکاری مشترک در مرز شلمچه در ایام اربعین داریم و در سنوات گذشته، این مرز به عنوان مرز نمونه اربعین دو کشور معرفی شده است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای این پایانه مرزی افزود: در سال گذشته، این مرز در بین همه پایانه‌های مرزی دو کشور از نظر ارائه خدمات به زائران، رتبه اول را کسب کرد و امیدواریم امسال نیز شاهد همکاری و تعامل گسترده‌تری باشیم.

حیاتی معاون از آغاز رسمی خدمت‌رسانی به زائران خبر داد و تصریح کرد: از فردا شب با برافراشتن پرچم حسینی، خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله‌الحسین (ع) در مرز شلمچه آغاز خواهد شد.

استاندار خوزستان با دعوت از مقامات عراقی برای حضور در مراسم آغازین این ایام اظهار داشت: از معاون محترم استاندار بصره و هیئت همراه دعوت می‌کنیم فردا شب با حضور مسئولان ایرانی و عراقی، این مراسم را گرامی بداریم.

حیاتی با تأکید بر آمادگی کامل زیرساخت‌ها برای پذیرایی از زائران خاطرنشان کرد: امسال نیز مانند سال گذشته، ترتیباتی اتخاذ شده تا زائران با آرامش و روان به مرز مراجعه کنند و استراحتگاه‌های لازم برای کاهش فشار به مرز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: آب و یخ در اختیار زائران قرار خواهد گرفت و مواکب حسینی نیز خدمات خود را از کانال‌های تعیین شده به زائران ارائه می‌دهند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به ابتکار جدید امسال گفت: درخواست ما این است که هرچه سریع‌تر اتاق عملیات مشترک ایران و عراق راه‌اندازی شود تا در صورت بروز هرگونه مشکل، با حضور مسئولان مرتبط دو کشور، مسائل زائران در کوتاه‌ترین زمان حل شود.

حیاتی با تأکید بر حضور مستمر مسئولان ایرانی در مرز تصریح کرد: بنده به عنوان نماینده استاندار و دولت در این مرز حضور دارم و همچنین فرماندار خرمشهر نیز اگر موردی باشد، آماده رفع سریع مشکلات هستند.

وی با اشاره به فعالیت مواکب در خاک عراق افزود: هم‌اکنون شاهد حضور ماشین‌های مواکب داخل خاک عراق هستیم و خواهشمندیم مانند سنوات قبل، روند تردد شبانه‌روزی تسریع شود تا این مواکب هرچه سریع‌تر اجناس خود را به نجف برسانند.

معاون استاندار خوزستان در ادامه بر ضرورت همکاری در حوزه نظافت تأکید کرد و گفت: شهرداری تهران نیز در شلمچه عراق مستقر خواهد شد تا در بحث نظافت به این پایانه مرزی کمک کند.

در ادامه این نشست، معاون استاندار بصره ضمن قدردانی از همکاری‌های صورت‌گرفته در سال‌های گذشته گفت: همکاری ایران و عراق در مرز شلمچه همواره مثال‌زدنی بوده است و ما آمادگی کامل داریم تا امسال نیز با تعامل گسترده‌تر، میزبانی شایسته‌ای از زائران حسینی داشته باشیم.

وی همچنین بر آمادگی زیرساخت‌های عراق در پایانه مرزی شلمچه تأکید کرد و افزود: با تلاش‌های استاندار بصره و همکاران، زیرساخت‌های مناسبی در مسیر تردد زائران فراهم شده است و امیدواریم امسال نیز این همکاری‌ها زمینه‌ساز سفری آسان و معنوی برای زائران اربعین باشد.