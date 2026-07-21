سرپرست اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: امتحانات نهایی پایه یازدهم چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ طبق برنامه از پیش تعیین شده برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ سرپرست اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: امتحانات نهایی پایه یازدهم چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ طبق برنامه از پیش تعیین شده برگزار می‌شود.

علی یاسر سیستانی نژاد گفت: با وجود تصمیم کارگروه انرژی استان مبنی بر تعطیلی تمامی ادارات و موسسات دولتی در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه به دلیل افزایش دمای هوا و موج گرما و با هدف پایداری شبکه انرژی، آزمون‌های نهایی چهارشنبه ۳۱ تیرماه طبق برنامه در زمان اعلام شده برگزار می‌شود و تعطیلی ادارات تغییری در این برگزاری امتحانات نهایی ایجاد نمی‌کند.