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فرماندار شهرستان رابر، در حاشیه بازدید از برداشت گندم در روستای میدان، از افزایش چشمگیر تولید غلات در سال جاری خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ فرماندار شهرستان رابر، در حاشیه بازدید از برداشت گندم در روستای میدان، از افزایش چشمگیر تولید غلات در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به افزایش نزولات جوی، وضعیت برداشت غلات شامل گندم و جو در شهرستان بسیار مطلوب بوده و عملکرد مزارع نسبت به سال گذشته رشد محسوسی داشته است.
وی با بیان اینکه سطح زیر کشت غلات در شهرستان شامل حدود ۴ هزار هکتار جو و یک هزار هکتار گندم است، افزود: استفاده از ارقام اصلاحشده و بومی، برنامهریزی مناسب و هماهنگی دستگاههای متولی، نقش مهمی در افزایش تولید و ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی داشته است.
فرماندار رابر ارتقای راندمان تولید را از اولویتهای مدیریت شهرستان برشمرد و اظهار داشت: توسعه آبیاریهای نوین، تأمین بذر اصلاحشده، کود و سم مورد نیاز کشاورزان با هماهنگی دستگاههای تخصصی انجام شده و خوشبختانه امسال کمترین میزان نارضایتی در میان بهرهبرداران گزارش شده است.
کمالی با اشاره به برخی چالشهای این بخش افزود: خرد شدن اراضی کشاورزی و محدودیت در بهرهگیری از فناوریهای نوین از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی است که با همافزایی کشاورزان و استفاده از ظرفیتهای اعتباری، به ویژه در اجرای طرحهای آبیاری نوین، برای رفع این مشکلات آمادگی کامل وجود دارد.
در ادامه، تاجالدینی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رابر نیز با اشاره به شرایط اقلیمی متنوع شهرستان گفت: تنوع آبوهوایی رابر موجب شده است گندم و جو، بهویژه در مناطق نیمهگرمسیری، از عملکرد مطلوبی برخوردار باشند.
وی افزود: کشت ارقام اصلاحشده و بومی در شهرستان انجام شده و عملیات برداشت از اواخر اردیبهشتماه با فعالیت ۱۰ دستگاه کمباین آغاز شده و تا نیمه شهریور ادامه خواهد داشت.
مدیر جهاد کشاورزی رابر، خرد شدن اراضی کشاورزی بر اثر تقسیم بین وراث را از مهمترین موانع توسعه مکانیزاسیون دانست و تأکید کرد: یکپارچهسازی اراضی، زمینه افزایش عملکرد، کاهش هزینهها و استفاده آسانتر از ماشینآلات کشاورزی را فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: میانگین عملکرد گندم در شهرستان حدود ۴ تن در هکتار و عملکرد جو بین ۴ تا ۵ تن در هکتار است که در مقایسه با سال گذشته، رشد قابل توجهی را نشان میدهد.