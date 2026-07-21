براساس اعلام روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بندر ماهشهر؛ یک داروخانه در این شهرستان به دلیل گرانفروشی و عرضه دارو‌های تاریخ گذشته، مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بندر ماهشهر اعلام کرد: در پی بازرسی مشترک و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، یک داروخانه در سطح شهرستان به دلیل محرز شدن تخلفات آشکار از جمله فروش دارو‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته و گران‌فروشی، با حضور مسئول غذا و دارو و کارشناس حقوقی شبکه، نماینده تعزیرات حکومتی و نماینده نیروی انتظامی، مهر و موم و پروانه فعالیت آن تا تعیین تکلیف نهایی در مراجع قضایی تعلیق و متصدی این واحد جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده است.

لازم به ذکر است که داروخانه شبانه روزی دیگر از جمله داروخانه بیمارستان حاجیه نرگس معرفی، بیمارستان نوید بندر امام خمینی، داروخانه شفا و داروخانه دکتر مشابه در ناحیه صنعتی، به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات هستند.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان بندر ماهشهر در ادامه با قدردانی از هماهنگی و همراهی بی‌دریغ نمایندگان تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی در این مأموریت، تأکید کرد: حضور فعال و قاطع این عزیزان در کنار تیم نظارت بر سلامت، نقش مؤثری در صیانت از حقوق شهروندان و برخورد قانونی با متخلفان دارد و موجب ارتقای امنیت سلامت می‌شود.

همچنین از عموم مردم نیز درخواست می‌شود هرگونه تخلف دارویی و صنفی را از طریق سامانه‌های ۱۳۵ و ۱۹۰ و یا با مراجعه حضوری به واحد غذادارو شبکه بهداشت و درمان، گزارش دهند.