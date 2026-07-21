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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از افتتاح مجتمعهای اداری رابر و فاریاب در هفته دولت امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ در نشست بررسی وضعیت مجتمعهای اداری شهرستانهای استان کرمان، آخرین روند اجرای این پروژهها، موانع پیشرو و راهکارهای تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از آنها بررسی شد و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از افتتاح مجتمعهای اداری رابر و فاریاب در هفته دولت امسال خبر داد.
نشست بررسی وضعیت مجتمعهای اداری شهرستانهای استان امروز ۳۰ تیرماه با حضور معاونان توسعه مدیریت و منابع استاندار، هماهنگی امور عمرانی استاندار و جمعی از فرمانداران برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت مجتمعهای اداری در سطح استان بررسی و تصمیمات لازم برای تسریع در فرآیند تکمیل، رفع موانع اجرایی و بهرهبرداری هرچه سریعتر از این پروژهها اتخاذ شد.
علیاصغر ذاکری، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: مجتمعهای اداری شهرستانهای رابر و فاریاب در هفته دولت افتتاح خواهند شد
وی افزود: مجتمعهای اداری شهرستانهای فهرج و ریگان نیز در دهه فجر امسال به بهرهبرداری خواهند رسید.