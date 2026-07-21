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رئیس اورژانس رفسنجان گفت: ۲ نوجوان بر اثر غرقشدگی در استخر کشاورزی واقع در محدوده روستاهای همت آباد آگاه و مسجد ابوالفضل (ع) جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، ۲ نوجوان بر اثر غرقشدگی در استخر کشاورزی واقع در محدوده روستاهای همت آباد آگاه و مسجد ابوالفضل (ع) جان خود را از دست دادند.
دکتر سید محسن مرتضوی؛ رئیس اورژانس رفسنجان در خصوص جزئیات خبر گفت: ساعت ۱۴:۵۴ امروز ۳۰ تیر ماه، گزارشی مبنی بر غرقشدن دو نوجوان ۱۴ ساله در استخر کشاورزی واقع در محدوده روستاهای همتآباد آگاه و مسجد ابوالفضل به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند، اما متأسفانه با وجود حضور سریع نیروهای امدادی، هر دو نوجوان پیش از رسیدن تیمهای اورژانس جان خود را از دست داده بودند.
دکتر مرتضوی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه تلخ، از خانوادهها خواست با توجه به هشدارهای پیشین درباره خطر استخرهای کشاورزی در فصل گرما، بهطور جدی از حضور و شنا کردن کودکان و نوجوانان در این مکانها جلوگیری کنند.