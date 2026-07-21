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۷۰۰ پرس غذای نذری در همایش سه سالههای حسینی در هوراند توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،به مناسبت سالروز شهادت حضرت رقیه (س) و گرامیداشت شهدای دانش آموز مدرسه میناب همایش سه سالههای حسینی با حضور پرشور بانوان شهرستان هوراند برگزار شد.
این مراسم به همت حوزه حضرت معصومه (سلاماللهعلیها) و پایگاههای مقاومت بسیج شهری این حوزه برگزار شد و در حاشیه آن با مشارکت بانوان نیکوکار و خیرین ۷۰۰ پرس غذای نذری میان عزاداران و شرکتکنندگان توزیع شد.
این همایش معنوی با اجرای برنامههای عزاداری و مرثیهسرایی در فضایی سرشار از شور حسینی و همدلی برگزار شد و جلوهای از ارادت مردم شهرستان هوراند به خاندان عصمت و طهارت (علیهمالسلام) را به نمایش گذاشت.