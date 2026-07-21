مرد دیار مقاومت با حضور تجمعات شبانه ،ضمن پایبندی با آرمان‌های انقلاب، بر حفظ انسجام در برابر فشار‌ها و تهدید‌های خارجی تاکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در اجتماعات شهر‌های مختلف دیار مقاومت، قشرهای مختلف جامعه از زن و مرد گرفته تا نوجوانان، جوانان، سالمندان و خانواده‌ها در کنارهم حضور یافته‌اند تا بر وحدت و همبستگی ملت ایران تأکید و پیام استقامت خود را مخابره کنند.

پرچم سه‌رنگ ایران در این شب‌ها به یکی از شاخص‌ترین نماد‌های این گردهمایی‌ها بدل شده و مردم نیز برای دفاع از منافع، آرمان‌های انقلاب اسلامی و خونخواهی رهبر شهید انقلاب تأکید می کنند.