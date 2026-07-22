رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد از تشدید نظارت بر فعالیت اصناف خبر داد و گفت: صنوف تا ساعت ۲۴ مجاز به فعالیت هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ کریمی اظهارکرد: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و اجرای مصوبات شورای تأمین شهرستان یزد مبنی بر رعایت ساعت کاری صنوف تا ساعت ۲۴؛ اداره اماکن طرح تشدید نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی را اجرا کرده است.

وی افزود: به همین منظور و با توجه به مطالبات و درخواست‌های مردمی و همچنین ارتقای امنیت اجتماعی، ماموران پلیس اماکن از واحد‌های صنفی بازدید به عمل آوردند و ۱۸۷ واحد به علت توجه نداشتن به این موضوع، تذکر دریافت کردند.



رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان یزد گفت: با توجه به اطلاع رسانی‌های انجام شده در خصوص ساعات فعالیت صنوف در شهر یزد، متاسفانه برخی از صنوف به این موضوع بی توجه بوده و فعالیت‌های خود را تا پاسی از شب ادامه می‌دهند که برای رفاه حال شهروندان، این واحد‌های صنفی پلمب خواهند شد.