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کارشناسان تخصصی مدیریت امور دام سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با هدف بررسی روند احداث ساختمان و تأسیسات، ارائه رهنمودهای فنی و تسریع در بهرهبرداری، از مجتمع پرواربندی گوساله در شهرستان کهنوج بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، کارشناسان تخصصی مدیریت امور دام سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با هدف بررسی روند احداث ساختمان و تأسیسات، ارائه رهنمودهای فنی و تسریع در بهرهبرداری، از مجتمع پرواربندی گوساله در شهرستان کهنوج بازدید کردند.
در این بازدید روند اجرای ساختمانها و تأسیسات مجتمع مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه از سوی کارشناسان بررسی شد.
کارشناسان مدیریت امور دام همچنین با ارائه توصیهها و رهنمودهای فنی، بر رعایت استانداردهای لازم در مراحل احداث و تکمیل تأسیسات تأکید کردند تا شرایط برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از این واحد تولیدی فراهم شود.
این بازدید در راستای نظارت فنی بر اجرای طرحهای دامپروری و حمایت از توسعه زیرساختهای تولیدی در جنوب کرمان انجام شد.