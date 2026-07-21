کارشناسان تخصصی مدیریت امور دام سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با هدف بررسی روند احداث ساختمان و تأسیسات، ارائه رهنمود‌های فنی و تسریع در بهره‌برداری، از مجتمع پرواربندی گوساله در شهرستان کهنوج بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، کارشناسان تخصصی مدیریت امور دام سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با هدف بررسی روند احداث ساختمان و تأسیسات، ارائه رهنمود‌های فنی و تسریع در بهره‌برداری، از مجتمع پرواربندی گوساله در شهرستان کهنوج بازدید کردند.

در این بازدید روند اجرای ساختمان‌ها و تأسیسات مجتمع مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه از سوی کارشناسان بررسی شد.

کارشناسان مدیریت امور دام همچنین با ارائه توصیه‌ها و رهنمود‌های فنی، بر رعایت استاندارد‌های لازم در مراحل احداث و تکمیل تأسیسات تأکید کردند تا شرایط برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این واحد تولیدی فراهم شود.

این بازدید در راستای نظارت فنی بر اجرای طرح‌های دامپروری و حمایت از توسعه زیرساخت‌های تولیدی در جنوب کرمان انجام شد.