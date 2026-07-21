استاندار خوزستان گفت: طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری از راهبردی‌ترین طرح‌های توسعه کشاورزی کشور است و تکمیل اراضی باقی‌مانده آن نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تولید محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال و تقویت امنیت غذایی کشور خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده روز چهارشنبه در نشست شورای کشاورزی خوزستان طرح ۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری را از راهبردی‌ترین طرح‌های توسعه کشاورزی کشور برشمرد و اظهار داشت: تکمیل اراضی باقی‌مانده این طرح، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تولید محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال و تقویت امنیت غذایی کشور خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه تکمیل طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در اولویت استان است، بیان کرد: بخش قابل توجهی از این طرح اجرا شده است، اما تکمیل اراضی باقی‌مانده باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد، زیرا این طرح نقش مهمی در افزایش تولید و پایداری کشاورزی استان دارد.

موالی زاده از دستگاه‌های مسئول خواست در نشست آینده شورای کشاورزی گزارشی از روند اجرای این طرح و موانع پیش‌روی آن ارائه کنند.

استاندار خوزستان با تاکید بر جایگاه راهبردی بخش کشاورزی در اقتصاد و امنیت غذایی کشور، از تشکیل کارگروه دائمی ذیل شورای کشاورزی استان با حضور تشکل‌های صنفی خبر داد و تصریح کرد: بخش کشاورزی برای استان خوزستان یک حوزه حیاتی، راهبردی و اساسی است و همه زیربخش‌های آن از زراعت، باغبانی، دام و طیور، آبزی‌پروری و سایر فعالیت‌های مرتبط باید به طور همزمان مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان افزود: خوزستان با تولید حدود ۱۴۰ نوع محصول کشاورزی، از گندم، نیشکر و چغندر قند گرفته تا خرما، مرکبات، زعفران، محصولات باغی و کشت چوب، یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی کشور به شمار می‌رود و توسعه این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی منسجم است.

موالی زاده بر ضرورت مشارکت تشکل‌های کشاورزی در فرآیند تصمیم‌گیری تاکید کرد و ادامه داد: از این پس کارگروهی دائمی ذیل شورای کشاورزی استان تشکیل می‌شود تا نمایندگان تشکل‌های صنفی و بهره‌برداران، در کنار دستگاه‌های اجرایی، مسائل و مشکلات این بخش را به صورت مستمر بررسی و پیگیری کنند.

وی می‌گوید: فعالان صنفی به دلیل ارتباط مستقیم با کشاورزان، از نزدیک با مشکلاتی مانند کمبود آب، سوخت، کود، نهاده‌ها و مطالبات گندم‌کاران آشنا هستند و حضور آنان در تصمیم‌گیری‌ها به افزایش کارآمدی برنامه‌ها کمک خواهد کرد.

پیگیری مطالبات گندم‌کاران ادامه دارد

وی با اشاره به مطالبات گندم‌کاران استان اظهار کرد: پرداخت مطالبات کشاورزان همچنان در دستور کار مدیریت استان قرار دارد و در این زمینه رایزنی‌های مستمری با وزیر جهاد کشاورزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است.

استاندار خوزستان گفت: جامعه کشاورزی از اقشار مولد و وفادار کشور است و حمایت از کشاورزان وظیفه همه مسئولان محسوب می‌شود.

موالی‌زاده با اشاره به وضعیت منابع آبی استان اظهار کرد: در حوضه‌های کارون و دز مشکل خاصی وجود ندارد، اما مدیریت منابع آب در حوضه‌های کرخه و مارون نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و در نظر گرفتن همزمان نیاز‌های شرب، کشاورزی، نخیلات، دام و سایر مصارف است.

وی همچنین بر اصلاح الگوی کشت، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و افزایش بهره‌وری مصرف آب تاکید کرد و افزود: ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی باید به یکی از اولویت‌های اصلی استان تبدیل شود.

توسعه صنایع تبدیلی و نوسازی کشاورزی

موالی‌زاده توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از الزامات افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی دانست و گفت: محصولاتی مانند خرما باید در خود خوزستان فرآوری شوند تا علاوه بر ایجاد اشتغال، ارزش افزوده این محصولات نیز در استان باقی بماند.

وی همچنین از پیگیری ورود ماشین‌آلات و تجهیزات نوین کشاورزی از طریق منطقه آزاد اروند خبر داد و افزود: استفاده از فناوری‌های جدید و مکانیزاسیون، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید خواهد داشت.

استاندار خوزستان با تاکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آبی، استفاده از پساب و بازچرخانی آب در بخش‌های صنعت و کشاورزی را از برنامه‌های مهم استان عنوان کرد و گفت: افزایش بهره‌وری آب، توسعه آبیاری نوین و استفاده مجدد از منابع آب، از مهم‌ترین راهکار‌های مقابله با تنش آبی در خوزستان است.

موالی‌زاده با قدردانی از تلاش کشاورزان استان اظهار کرد: تولید محصولات کشاورزی حاصل تلاش شبانه‌روزی کشاورزان است و مدیریت استان خود را موظف می‌داند با تمام توان از این قشر مولد حمایت کرده و زمینه رفع مشکلات آنان را فراهم کند.

خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تُن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، معادل ۱۴ درصد کل تولیدات بخش کشاورزی کشور، در جایگاه نخست قرار دارد.