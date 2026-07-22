به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد؛ سرهنگ موسوی اظهار داشت: مأموران پلیس شهرستان مهریز هنگام کنترل محور یزد-کرمان دو دستگاه تریلی نفتکش را برای بررسی مدارک متوقف کردند.

جانشین انتظامی استان یزد گفت: ماموران پلیس پس از بررسی اسناد و مدارک و بازرسی ار محموله تریلی ها، مقدار ۶۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ موسوی افزود: در این خصوص دو متهم که قصد انتقال سوخت قاچاق از شهر‌های مرکزی به جنوب شرق کشور را داشتند دستگیر و به مقامات قانونی معرفی شدند.