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جانشین انتظامی استان از کشف ۶۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق توسط ماموران پلیس مهریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد؛ سرهنگ موسوی اظهار داشت: مأموران پلیس شهرستان مهریز هنگام کنترل محور یزد-کرمان دو دستگاه تریلی نفتکش را برای بررسی مدارک متوقف کردند.
جانشین انتظامی استان یزد گفت: ماموران پلیس پس از بررسی اسناد و مدارک و بازرسی ار محموله تریلی ها، مقدار ۶۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.
سرهنگ موسوی افزود: در این خصوص دو متهم که قصد انتقال سوخت قاچاق از شهرهای مرکزی به جنوب شرق کشور را داشتند دستگیر و به مقامات قانونی معرفی شدند.