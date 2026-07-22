پخش زنده
امروز: -
۱۸۱ موکب از استان اصفهان در مسیر اربعین به زائران همایش پیاده روی اربعین حسینی در کربلا خدمات ارائه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اکبر صالحی جانشین ستاد اربعین استان اصفهان افزود: امسال ۱۸۱ موکب از استان اصفهان در مسیرهای منتهی به مرزها و همچنین شهرهای نجف، کربلا و کاظمین مستقر میشوند و تمامی کمیتههای ۱۵ گانه ستاد اربعین برای خدمترسانی به زائران آمادگی کامل دارند.
وی با بیان اینکه دولت و ستاد اربعین تنها نقش تسهیلگر را بر عهده دارند، افزود: بار اصلی این حرکت عظیم مردمی بر دوش موکبداران و خادمان حسینی است و همه دستگاهها تلاش میکنند شرایط لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران را فراهم کنند.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت برنامهریزی زائران گفت: از همه متقاضیان سفر اربعین درخواست میکنیم ثبتنام در سامانه سماح و تمدید یا دریافت گذرنامه زیارتی را به روزهای پایانی موکول نکنند تا روند اعزام و خدماترسانی بدون مشکل انجام شود.
وی از مصوبه جدید ستاد اربعین برای معرفی رابط امنیتی در موکبها خبر داد و گفت: از همه موکبها خواستهایم یک نفر را به عنوان رابط امنیتی معرفی کنند تا آموزشها، هشدارها و نکات لازم از سوی نیروی انتظامی و سپاه از طریق این افراد به مسئولان موکبها منتقل شود و اقدامات پیشگیرانه با دقت بیشتری دنبال شود.
جانشین ستاد اربعین استان اصفهان درباره ثبتنام در سامانه سماح نیز بیان کرد: این ثبتنام فقط برای دریافت ارز زیارتی یا خدمات درمانی رایگان نیست، بلکه اطلاعات آن به ستاد اربعین کمک میکند تا تعداد زائران، زمان حرکت، مرزهای خروجی و نوع وسیله نقلیه آنها مشخص باشد و برنامهریزی خدمات با دقت بیشتری انجام شود.
تمهیدات حملونقل، گذرنامه و خدمات درمانی
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در کمیتههای مختلف ستاد اربعین افزود: مقدمات راهاندازی قرارگاه ویژه صدور گذرنامه فراهم شده تا زائران بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن گذرنامه خود را دریافت کنند.
اکبر صالحی ادامه داد: با همکاری صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه، ذوبآهن و پالایشگاه، برنامهریزی لازم برای تأمین ناوگان حملونقل انجام شده و در حوزه بهداشت و درمان نیز با محوریت جمعیت هلالاحمر، انتقال آمبولانسها آغاز شده و بیمارستان استقراری استان امسال در شهر نجف اشرف مستقر خواهد شد.
وی گفت: مشکلات موکبداران درباره بارگیری و عبور محمولهها نیز بررسی شده و هماهنگیهای لازم با ستاد مرکزی برای تسهیل این فرآیند در حال انجام است تا خدماترسانی بدون وقفه انجام شود.
اکبر صالحی با تأکید بر مردمی بودن راهپیمایی اربعین گفت: دولت تنها نقش خادم و تسهیلکننده را دارد و اصل این حرکت بر پایه حضور مردم و موکبداران شکل گرفته است. تلاش میکنیم پیام عاشورا و فرهنگ اربعین به بهترین شکل به زائران منتقل شود.
وی در همچنین درباره خدمات موکبهای استان بیان کرد: هر موکب متناسب با ظرفیت خود خدماتی مانند توزیع آب و شربت، تغذیه، اسکان و خدمات درمانی با حضور پزشکان ارائه میدهد. همچنین فهرست و نشانی موکبهای استان اصفهان پیش از آغاز سفر از طریق رسانهها منتشر خواهد شد و همه موکبها بدون هیچ محدودیتی آماده خدمترسانی به زائران از سراسر ایران و دیگر کشورها هستند.