با استقرار در مسیرهای منتهی به مرزها و همچنین شهرهای نجف، کربلا و کاظمین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اکبر صالحی جانشین ستاد اربعین استان اصفهان افزود: امسال ۱۸۱ موکب از استان اصفهان در مسیرهای منتهی به مرزها و همچنین شهرهای نجف، کربلا و کاظمین مستقر می‌شوند و تمامی کمیته‌های ۱۵ گانه ستاد اربعین برای خدمت‌رسانی به زائران آمادگی کامل دارند.

وی با بیان اینکه دولت و ستاد اربعین تنها نقش تسهیل‌گر را بر عهده دارند، افزود: بار اصلی این حرکت عظیم مردمی بر دوش موکب‌داران و خادمان حسینی است و همه دستگاه‌ها تلاش می‌کنند شرایط لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران را فراهم کنند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی زائران گفت: از همه متقاضیان سفر اربعین درخواست می‌کنیم ثبت‌نام در سامانه سماح و تمدید یا دریافت گذرنامه زیارتی را به روزهای پایانی موکول نکنند تا روند اعزام و خدمات‌رسانی بدون مشکل انجام شود.

وی از مصوبه جدید ستاد اربعین برای معرفی رابط امنیتی در موکب‌ها خبر داد و گفت: از همه موکب‌ها خواسته‌ایم یک نفر را به عنوان رابط امنیتی معرفی کنند تا آموزش‌ها، هشدارها و نکات لازم از سوی نیروی انتظامی و سپاه از طریق این افراد به مسئولان موکب‌ها منتقل شود و اقدامات پیشگیرانه با دقت بیشتری دنبال شود.

جانشین ستاد اربعین استان اصفهان درباره ثبت‌نام در سامانه سماح نیز بیان کرد: این ثبت‌نام فقط برای دریافت ارز زیارتی یا خدمات درمانی رایگان نیست، بلکه اطلاعات آن به ستاد اربعین کمک می‌کند تا تعداد زائران، زمان حرکت، مرزهای خروجی و نوع وسیله نقلیه آن‌ها مشخص باشد و برنامه‌ریزی خدمات با دقت بیشتری انجام شود.

تمهیدات حمل‌ونقل، گذرنامه و خدمات درمانی

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در کمیته‌های مختلف ستاد اربعین افزود: مقدمات راه‌اندازی قرارگاه ویژه صدور گذرنامه فراهم شده تا زائران بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن گذرنامه خود را دریافت کنند.

اکبر صالحی ادامه داد: با همکاری صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن و پالایشگاه، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین ناوگان حمل‌ونقل انجام شده و در حوزه بهداشت و درمان نیز با محوریت جمعیت هلال‌احمر، انتقال آمبولانس‌ها آغاز شده و بیمارستان استقراری استان امسال در شهر نجف اشرف مستقر خواهد شد.

وی گفت: مشکلات موکب‌داران درباره بارگیری و عبور محموله‌ها نیز بررسی شده و هماهنگی‌های لازم با ستاد مرکزی برای تسهیل این فرآیند در حال انجام است تا خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

اکبر صالحی با تأکید بر مردمی بودن راهپیمایی اربعین گفت: دولت تنها نقش خادم و تسهیل‌کننده را دارد و اصل این حرکت بر پایه حضور مردم و موکب‌داران شکل گرفته است. تلاش می‌کنیم پیام عاشورا و فرهنگ اربعین به بهترین شکل به زائران منتقل شود.

وی در همچنین درباره خدمات موکب‌های استان بیان کرد: هر موکب متناسب با ظرفیت خود خدماتی مانند توزیع آب و شربت، تغذیه، اسکان و خدمات درمانی با حضور پزشکان ارائه می‌دهد. همچنین فهرست و نشانی موکب‌های استان اصفهان پیش از آغاز سفر از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد و همه موکب‌ها بدون هیچ محدودیتی آماده خدمت‌رسانی به زائران از سراسر ایران و دیگر کشورها هستند.