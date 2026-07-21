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فرمانده انتظامی رودبارجنوب گفت: همچنین در این طرح، ۱۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، فرمانده انتظامی رودبارجنوب گفت: در اجرای طرح ۱۴ روزه "آرامش در شهر"، با محوریت برخورد با رانندگان خودرو و موتورسیکلتهای هنجارشکن، ۷۴ دستگاه خودرو شامل خودروهای شوتی، خودروهای دارای تغییرات غیرمجاز، ایجادکنندگان آلودگی صوتی و خودروهای دارای اگزوز غیراستاندارد توقیف شدند.
سرهنگ "نجارزاده" افزود: همچنین در این طرح، ۱۷ دستگاه موتورسیکلت متخلف نیز توقیف و روانه پارکینگ شد.