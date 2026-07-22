مسئول هیئت امنای موکب امامزاده سیدعباس شهرستان خاتم، از اعزام این موکب به نجف اشرف برای پشتیبانی و خدمت‌رسانی به زائران حسینی در ایام اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان گفت: برای سومین سال متوالی این توفیق نصیب مجموعه شهرستان خاتم شده است تا موکب امامزاده سیدعباس به شهر مقدس نجف اشرف اعزام کنیم. این موکب در منطقه شارع‌الرسول (بحر نجف) مستقر خواهد شد و از زمان استقرار تا پایان ایام اربعین حسینی به زائران خدمت‌رسانی می‌کند.

وی افزود: برای اسکان زائران ظرفیت ۶۰۰ نفر پیش‌بینی شده و در بخش پذیرایی نیز روزانه در هر وعده غذایی برای بیش از هزار نفر از زائران غذا طبخ و پذیرایی انجام خواهد شد. همچنین توزیع میان‌وعده، شربت و اجرای برنامه‌های فرهنگی از دیگر خدمات این موکب خواهد بود.

مسئول هیئت امنای موکب امامزاده سیدعباس شهرستان خاتم ادامه داد: در مرحله نخست اعزام، حدود ۱۰۰ نفر از خادمان با همراهی دو دستگاه اتوبوس و چند دستگاه خودروی سواری راهی نجف اشرف می‌شوند تا مقدمات استقرار و آغاز فعالیت موکب را فراهم کنند.

دهقان با اشاره به ارسال اقلام مورد نیاز موکب گفت: در این مرحله بیش از دو تن برنج، بیش از دو تن گوشت و مرغ، حدود ۸۰۰ لیتر روغن، ۴۰۰ کیلوگرم شکر، ۱۰۰ لیتر آبلیمو و سایر اقلام مورد نیاز برای طبخ و پذیرایی از زائران ارسال شد.

دهقان تصریح کرد: خادمان موکب امامزاده سیدعباس شهرستان خاتم تا پایان اربعین حسینی در نجف اشرف حضور خواهند داشت و تلاش می‌کنند خدمات شایسته‌ای به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه کنند.