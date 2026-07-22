همزمان با سراسر کشور، طرح ملی «دست‌های مهربانی» در خانه های کودک و نوجوان بهزیستی در خانه کودک و نوجوان فلاورجان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان اصفهان، طرح «دست‌های مهربانی» با رویکرد پیوند بین‌نسلی و تقویت تعامل سالمندان با کودکان و نوجوانان، در خانه کودک و نوجوان «سرای یار مهربان» فلاورجان به صورت برخط افتتاح شد.

خانه کودک و نوجوان سرای یار مهربان فلاورجان نیز به عنوان یکی از مراکز پایلوت اجرای این برنامه در کنار خانه‌های کودک و نوجوان «آوای امید» شهرضا و «آرمان» اصفهان وارد فاز اجرایی شد.

طرح «دست‌های مهربانی» با هدف تقویت پیوندهای عاطفی و اجتماعی میان نسل‌ها، ارتقای حس تعلق، افزایش نشاط اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت تجربه و همراهی سالمندان در محیط‌های حمایتی کودکان و نوجوانان طراحی و اجرا شده است؛ طرحی که می‌تواند به الگویی اثربخش در توسعه مداخلات اجتماعی مبتنی بر همدلی، مشارکت و هم‌افزایی بین‌نسلی تبدیل شود.