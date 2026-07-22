به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اصفهان، طرح ملی «مراقب همراه خانواده‌های دارای فرزند چندقلو» با هدف ارائه حمایت‌های تخصصی و مراقبتی، ارتقای سلامت روان مادران و بهبود کیفیت زندگی خانواده‌های دارای فرزند چندقلو، در شهرستان اصفهان آغاز شد.

این طرح با رویکردی چندلایه طراحی شده و از طریق ارائه حمایت‌های تخصصی و مراقبتی، به دنبال پاسخ‌گویی به نیازهای خانواده‌های دارای فرزند چندقلو و کاهش فشارهای ناشی از مسئولیت‌های مضاعف فرزندپروری است. حمایت از سلامت روان و ثبات عاطفی مادران، افزایش تاب‌آوری خانواده، کاهش فرسودگی جسمی و روانی مادران و بهبود وضعیت سلامت مادر و کودک، از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح ملی «مراقب همراه» به شمار می‌رود.

این طرح همچنین با تأکید بر تقویت نهاد خانواده و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های دارای فرزند چندقلو، در راستای سیاست‌های کلی حمایت از خانواده، فرزندآوری و جوانی جمعیت اجرا می‌شود. اجرای طرح «مراقب همراه» گامی در جهت توسعه خدمات حمایتی هدفمند، پیشگیری از آسیب‌های ناشی از فشارهای مراقبتی و فراهم‌کردن زمینه رشد و پرورش کودکان در محیطی امن، باثبات و برخوردار از آرامش روانی است.