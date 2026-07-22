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طرح ملی «مراقب همراه خانوادههای دارای فرزند چندقلو» در اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان اصفهان، طرح ملی «مراقب همراه خانوادههای دارای فرزند چندقلو» با هدف ارائه حمایتهای تخصصی و مراقبتی، ارتقای سلامت روان مادران و بهبود کیفیت زندگی خانوادههای دارای فرزند چندقلو، در شهرستان اصفهان آغاز شد.
این طرح با رویکردی چندلایه طراحی شده و از طریق ارائه حمایتهای تخصصی و مراقبتی، به دنبال پاسخگویی به نیازهای خانوادههای دارای فرزند چندقلو و کاهش فشارهای ناشی از مسئولیتهای مضاعف فرزندپروری است. حمایت از سلامت روان و ثبات عاطفی مادران، افزایش تابآوری خانواده، کاهش فرسودگی جسمی و روانی مادران و بهبود وضعیت سلامت مادر و کودک، از مهمترین اهداف اجرای طرح ملی «مراقب همراه» به شمار میرود.
این طرح همچنین با تأکید بر تقویت نهاد خانواده و ارتقای کیفیت زندگی خانوادههای دارای فرزند چندقلو، در راستای سیاستهای کلی حمایت از خانواده، فرزندآوری و جوانی جمعیت اجرا میشود. اجرای طرح «مراقب همراه» گامی در جهت توسعه خدمات حمایتی هدفمند، پیشگیری از آسیبهای ناشی از فشارهای مراقبتی و فراهمکردن زمینه رشد و پرورش کودکان در محیطی امن، باثبات و برخوردار از آرامش روانی است.