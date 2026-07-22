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ترفندهای جدید کلاهبرداران سایبری زیر ذرهبین پلیس فتای استان اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس فتای استان گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از تبلیغات فریبنده در شبکههای اجتماعی و ترفندهایی مانند استخدام برای بستهبندی در منزل و اعلام برنده شدن در قرعهکشیها، در تلاش برای کلاهبرداری از شهروندان هستند.
سرهنگ نعمتالله طاهرپور با اشاره به شیوههای جدید کلاهبرداری های اینترنتی افزود: در ماههای اخیر، پروندههای متعددی با موضوع تبلیغات فریبنده در فضای مجازی به پلیس فتا ارجاع شده که نشان میدهد مجرمان سایبری با وعدههای وسوسهکننده، شهروندان را به دام میاندازند.
وی گفت: یکی از رایجترین شگردهای کلاهبرداران، انتشار آگهیهای «استخدام برای بستهبندی در منزل» است؛ بهگونهای که افراد پس از ثبتنام یا پرداخت مبالغی تحت عنوان هزینه ثبتنام، خرید تجهیزات یا دریافت مواد اولیه، هیچگونه خدمات یا شغلی دریافت نمیکنند و سرمایه خود را از دست میدهند.
رئیس پلیس فتای استان اصفهان ادامه داد: ارسال پیامهایی با مضمون «برنده شدن در قرعهکشی»، «دریافت جایزه ویژه» یا «هدیه نقدی» نیز از دیگر ترفندهای مجرمان سایبری است که با درخواست پرداخت وجه، ورود به لینکهای جعلی یا دریافت اطلاعات بانکی، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان میکنند