با حرکت تحسین برانگیز عروس خانواده و اهداء یک میلیارد ریال به یاد پدر شوهر مرحومش ، دو زندانی معسر مالی به کانون خانواده خود بازگشتند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند استان اصفهان ، در اقدامی نیک و ستودنی بانویی خیر به منظور شادی روح پدر همسر مرحومش مبلغ یک میلیارد ریال برای آزادی دو زندانی جرایم غیر عمد به ستاد دیه اصفهان اهدا کرد.

این بانوی نیک سرشت گفت : بهترین هدیه برای شادی روح عزیزان از دست رفته رهایی دیگران از بند اسارت و ایجاد شادی در زندگی آنها است .

اسدالله گرجی زاده مدیر عامل ستاد دیه استان با قدردانی از این حرکت نیک گفت: چنین اعمال خیرانه علاوه بر ایجاد امید و نشاط در میان خانواده زندانیان نشانگر فرهنگ همیاری و انساندوستی و مسوولیت اجتماعی جامعه و تمایل به ایجاد تغییرات مثبت در زندگی افراد آسیب دیده است .