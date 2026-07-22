پخش زنده
امروز: -
نمایندگان استان اصفهان در چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان با کسب سه نشان برنز، عملکردی شایسته از خود به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان گفت: این رقابتها از ۲۶ تا ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان گلستان، شهر گرگان و با حضور ۸۳ رقابتکننده از ۲۵ استان کشور در پنج رشته تخصصی شامل فناوری وب، توسعه نرمافزار، توسعه نرمافزارهای موبایل، نقشهکشی به کمک AutoCAD و فناوری طراحی گرافیک ویژه دانشآموزان پایههای هشتم، نهم و دهم برگزار شد.
فریده روشن افزود: نمایندگان استان اصفهان در این دوره از مسابقات محمد معین ضیایی، نشان برنز رشته توسعه نرمافزار، محمد پارسا امینی، نشان برنز رشته توسعه نرمافزارهای موبایل و یلدا اسکندری، نشان برنز رشته نقشهکشی به کمک AutoCAD را دریافت کردند.
وی گفت: کسب این موفقیت ارزشمند، نشاندهنده ظرفیتهای بالای علمی و مهارتی نوجوانان استان اصفهان و نتیجه تلاش، برنامهریزی و آموزشهای هدفمند در حوزه مهارتآموزی است. امید میرود با استمرار حمایت از استعدادهای نوجوان، زمینه حضور پرقدرتتر نمایندگان استان در رقابتهای ملی و بینالمللی مهارت فراهم شود.