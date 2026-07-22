به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان اصفهان گفت: این رقابت‌ها از ۲۶ تا ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان گلستان، شهر گرگان و با حضور ۸۳ رقابت‌کننده از ۲۵ استان کشور در پنج رشته تخصصی شامل فناوری وب، توسعه نرم‌افزار، توسعه نرم‌افزارهای موبایل، نقشه‌کشی به کمک AutoCAD و فناوری طراحی گرافیک ویژه دانش‌آموزان پایه‌های هشتم، نهم و دهم برگزار شد.

فریده روشن افزود: نمایندگان استان اصفهان در این دوره از مسابقات محمد معین ضیایی، نشان برنز رشته توسعه نرم‌افزار، محمد پارسا امینی، نشان برنز رشته توسعه نرم‌افزارهای موبایل و یلدا اسکندری، نشان برنز رشته نقشه‌کشی به کمک AutoCAD را دریافت کردند.

وی گفت: کسب این موفقیت ارزشمند، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای علمی و مهارتی نوجوانان استان اصفهان و نتیجه تلاش، برنامه‌ریزی و آموزش‌های هدفمند در حوزه مهارت‌آموزی است. امید می‌رود با استمرار حمایت از استعدادهای نوجوان، زمینه حضور پرقدرت‌تر نمایندگان استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی مهارت فراهم شود.