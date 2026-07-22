مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز : بازرسی از بازار به‌صورت مستمر در روستا‌ها و مناطق مختلف انجام می‌شود تا دسترسی عادلانه مردم به کالا‌های اساسی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در سراسر شهرستان تضمین شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز به همراه بازرسان امنیت غذایی، در ادامه روند نظارت بر بازار و با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، از واحد‌های عرضه کالا‌های اساسی در دهستان تنگ‌چنار بازدید و روند عرضه و قیمت‌گذاری کالا‌ها را مورد بررسی قرار داد.

در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و پایش مستمر بازار، مسلم زارع مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز به همراه بازرسان امنیت غذایی از فروشگاه‌های عرضه کالا‌های اساسی و نانوایی‌ها در منطقه تنگ‌چنار بازدید کردند.

در این بازدید، نحوه عرضه کالا‌های اساسی، رعایت قیمت‌های مصوب، درج قیمت، کیفیت اقلام و میزان موجودی کالا‌ها و همچنین کیفیت، وزن چانه و رعایت ساعت پخت نان مورد بررسی قرار گرفت و تذکرات لازم به متصدیان واحد‌های صنفی ارائه شد.

زارع مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهریز با تأکید بر تداوم نظارت‌ها اظهار داشت: بازرسی از بازار تنها به مرکز شهرستان محدود نبوده و به‌صورت مستمر در روستا‌ها و مناطق مختلف نیز انجام می‌شود تا دسترسی عادلانه مردم به کالا‌های اساسی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در سراسر شهرستان تضمین شود.