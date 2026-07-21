امضای تفاهمنامه ورزشی بین شهرداری و دانشگاه تبریز
تفاهمنامه علمی، آموزشی و پژوهشی میان شهرداری و دانشگاه تبریز با هدف توسعه ورزش شهروندی، انتقال دانش به مدیریت شهری و ایجاد الگوی ملی همکاری دانشگاه و شهرداری در حوزههای ورزشی، سلامت و تندرسی به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
در نشست مشترک شهرداری تبریز و دانشگاه تبریز تفاهمنامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی در حوزه ورزش میان دو مجموعه امضا شد تفاهمنامهای که به گفته مسئولان با هدف ایجاد الگویی ملی برای تعامل دانشگاه و مدیریت شهری تنظیم شده است.
بر اساس این تفاهمنامه توسعه ورزش شهروندی، ارتقای سلامت عمومی، تندرستی و نیز ایجاد و تاسیس آکادمیهای ورزشی از مهمترین محورهای همکاری دو طرف خواهد بود.
یعقوب هوشیار شهردار تبریز در حاشیه این برنامه از نمایشگاه فناوریهای دانشگاه تبریز نیز بازدید کرد و در جریان تازهترین دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان قرار گرفت.
محمد تقی اعلمی رئیس دانشگاه تبریز نیز گفت:این تفاهمنامه علاوه بر جنبههای علمی و پژوهشی، در راستای انتقال دانش به مدیریت شهری و تقویت همکاریهای کاربردی میان دانشگاه و شهرداری منعقد شده است.
به گفته مسئولان طی سالهای اخیر بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان در شهر افزایش یافته و اجرای طرح دانشبنیان بازچرخانی آب از جمله ثمرات این همکاریها به شمار میرود.