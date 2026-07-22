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رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در دویست و نود و هشتمین نشست شورای معاونین و مدیران این سازمان، بر نقش تعیینکننده مشارکت عمومی در ارتقای نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، انصاری با اشاره به گستردگی شبکه تولید و عرضه محصولات در کشور اظهار داشت: باتوجهبه حجم بالای کالاها و خدمات، برنامهریزیها باید بهگونهای باشد که مردم بهعنوان بازرسان فعال در این طرح ملی مشارکت داشته باشند و تخلفات احتمالی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۷ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ گزارش کنند.»
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، آگاهیرسانی و فرهنگسازی پیرامون جایگاه استاندارد در تأمین سلامت و ایمنی جامعه را ضرورتی انکارناپذیر دانست و تصریح کرد: صرفِ وجود نشان استاندارد بر روی کالا کافی نیست؛ بلکه اصالتسنجی آن از طریق کد شناسایی درجشده بر روی محصول، برای حصول اطمینان از صحت نشان استاندارد الزامی است.
فرزانه انصاری همچنین با تأکید بر لزوم تدوین الگویی استاندارد برای سامانههای هوشمند خدماترسان افزود: هوشمندسازی فرایندها، نقش بسزایی در افزایش سرعت و ارتقای کیفیت خدماتدهی به مردم ایفا میکند