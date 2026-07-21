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چشم دنیا در مقابل تجاوزات آمریکا باز است

رابرت پیپ استاد دانشگاه شیکاگو گفت جنگ با ایران دشوارترین مناقشه‌ای است که امریکا از زمان جنگ با آلمان در جنگ جهانی دوم با آن رو‌به‌رو شده است این جنگ روزانه بین یک تا دو میلیارد دلار برای آمریکا هزینه دارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۰- ۲۱:۵۷
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برچسب ها: ترامپ ، جنایت های آمریکا ، تجاوز آمریکا
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